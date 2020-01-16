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Шымкент
Антисанитарию на кухне в компании по доставке суши сняли на видео в Шымкенте
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danilov 16 Января 2020 в 09:32:16
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AWP
16.01.2020 в 11:14:48
# 738942
Пока кто нибудь не сдохнет от их кухни, никто не будет шевелиться
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SPYKER X
16.01.2020 в 11:38:50
# 738947
Почему бы не обнародовать название данного заведения?!
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Софруджу
16.01.2020 в 11:45:59
# 738949
Так не фиг кушать всякую дрянь. Кушайте борщ, вареники, бешбармак, плов. 20 лет назад не про какие суши никто и не слыхивал.
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Софруджу
16.01.2020 в 11:48:57
# 738950
А дядька мне понравился. Надо, говорит, чтобы человек отравился. Тогда мы проверим. Знаем - убьют, тогда вызывайте
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Manitu
16.01.2020 в 14:02:09
# 738962
Никогда не доверял никакой еде с доставкой на дом. Ну по крайней мере в Казахстане. А суши я и сам не плохо готовлю.
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MишаМашкевич
16.01.2020 в 14:43:34
# 738965
Мы находимся в центре земли, какие суши? Любителям надо со 100 грамм кушать это чудо. Да и качества у нас стремное если честно, даже в дорогих ресторанах
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