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Шымкент
700 объектов в Шымкенте построены незаконно
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danilov 21 Января 2020 в 10:45:18
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  Все мы гости 21.01.2020 в 12:06:02   # 739371
Это говорит только об одном, те органы ,которые должны контролировать данную сферу нихера не работают. Живут одним днём.
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  bIP6bIC 21.01.2020 в 12:48:09   # 739376
Цитата: Все мы гости от 21.01.2020 06:06:02
Это говорит только об одном, те органы ,которые должны контролировать данную сферу нихера не работают. Живут одним днём.

Да у нас все так устроено аналогично: 1-"забашлял" за кресло, 2-сел на кресло, 3-набил карманы(отбил "забашленное" и кратно заработал), 4-уступил кресло другому, который начинает с первого пункта.
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  Yerla 21.01.2020 в 14:56:36   # 739402
всегда худею с этих аля "незаконная постройка" .. мля кадбуТТа строят за ночь .. хоба сутра стоит нах*й постройка .. и чинуши такие херасе ! откуда она тут ? .. .. сука месяц как минимум а то и больше идут работы по строительству .. и все это время чинуши типа "СЛЕПЫЕ" сука ..

у меня случай был .. Я заказал типа реклама-вывески-указатель на обочине дороги .. ну со стрелкой что моя компания находиться вооон там ..
кароче ее установили до обеда .. и после обеда к нам наведался "чиновник" с акимата контролирующий как я понял все вывески и т.д. .. кароч с меня затребовали все доки по законности установки .. .. благо заказал все это у рекламного агентства .. и у них все доки есть .. начиная от разрешения типа с ГАИ (что не мешает типа) ну и заканчивая налогам и прочей х*йне ..

ну так этот проверящий сука увидел мой сранный указатель и мля требовал все доки ..

и чо мля неужели курирующие конкретный район "чиновники" не могли заметить строющийся объект ? .. этож полная х*ёня .. чинуши все это знают .. мой указатель новый за пару часов нашли и мля целой делегацией заявились ..
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