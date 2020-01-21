700 объектов в Шымкенте построены незаконно

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danilov 21 Января 2020 в 10:45:18
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Все мы гости 21.01.2020 в 12:06:02 # 739371
Цитата: Все мы гости от 21.01.2020 06:06:02
Это говорит только об одном, те органы ,которые должны контролировать данную сферу нихера не работают. Живут одним днём.
Это говорит только об одном, те органы ,которые должны контролировать данную сферу нихера не работают. Живут одним днём.
Да у нас все так устроено аналогично: 1-"забашлял" за кресло, 2-сел на кресло, 3-набил карманы(отбил "забашленное" и кратно заработал), 4-уступил кресло другому, который начинает с первого пункта.
у меня случай был .. Я заказал типа реклама-вывески-указатель на обочине дороги .. ну со стрелкой что моя компания находиться вооон там ..
кароче ее установили до обеда .. и после обеда к нам наведался "чиновник" с акимата контролирующий как я понял все вывески и т.д. .. кароч с меня затребовали все доки по законности установки .. .. благо заказал все это у рекламного агентства .. и у них все доки есть .. начиная от разрешения типа с ГАИ (что не мешает типа) ну и заканчивая налогам и прочей х*йне ..
ну так этот проверящий сука увидел мой сранный указатель и мля требовал все доки ..
и чо мля неужели курирующие конкретный район "чиновники" не могли заметить строющийся объект ? .. этож полная х*ёня .. чинуши все это знают .. мой указатель новый за пару часов нашли и мля целой делегацией заявились ..