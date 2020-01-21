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Шымкент
Акимом Шымкента стал Мурат Айтенов
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danilov 21 Января 2020 в 11:02:05
Первый заместитель акима Шымкента назначен акимом мегаполиса.



С 27 декабря прошлого года он был назначен на должность первого заместителя акима Ерлана Айтаханова.

Мурат Айтенов родился 30 октября 1981 г. Уроженец Южно-Казахстанской области

Образование: 2004 г. — Краснодарский военный институт им. генерала армии С.М. Штеменко.

Трудовая деятельность: 2004-2006 гг. — старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана. 2006-2008 гг. — заведующий крестьянским двором АО «Астана — Өнім» УДП Республики Казахстан.

2008-2010 гг. — эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления делами Президента РК.

2010-2012 гг. — заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан.

2012-2013 гг. — заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан. 2013-2017 гг. — руководитель аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан.

2017-2019 гг. — заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан. С 27 декабря 2019 г. — первый заместитель акима города Шымкента.
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  КЕДЫ 21.01.2020 в 11:27:11   # 739365
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  Все мы гости 21.01.2020 в 11:38:36   # 739367
Скидки в евромебель??
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  ЛиКа 21.01.2020 в 11:43:23   # 739368
Как на таймере отсчитывал, ровно по 3 года, почти всюду, поработал. Чьих будет?
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  Все мы гости 21.01.2020 в 12:01:30   # 739370
Они как клещи, напьются-отвалятся, потом следом другой и т.д.. Бляяя, мне уже по 40, а я так и не могу поверить в благие намерения наших чинушей. Движуха идет у них там наверху, а в городе как был бардак , так и остался. Задолбали.
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  Васяй 21.01.2020 в 12:23:08   # 739372
Кедыч,влюбляться не пора?
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  KAN13 21.01.2020 в 12:38:45   # 739374

" Токаев: Руководители как стрекозы скачут с одной должности на другую "
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  Mikado 21.01.2020 в 13:00:58   # 739379
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  Dior 21.01.2020 в 13:28:06   # 739382
Данууу-Гульбану. Мура на Кубани учился? В высшем военном учебном заведении России? И с Российским дипломом сейчас дома работает? Его ж там завербовать русские могли. Как так и акимом его? Лучше б кого-нибудь с ЮКГУ взяли
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  Тигра2 21.01.2020 в 13:36:02   # 739384
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  Тигра2 21.01.2020 в 13:39:15   # 739386
Сбой системы. По логике сначала должны были снова габидуллу назначить, а потом уже нового
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  Даун 21.01.2020 в 14:22:14   # 739390
А габидулу куда ушел
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  Yerla 21.01.2020 в 14:41:58   # 739398
одногодки почти .. вот где Я не туды свернул то ? и образование вроде п*здатое .. и опыт работы на руководящих должностях нехилый .. эххх .. был бы ужи акимом гденить .. ну или замом .. или еще хде потеплее и пожирнее ..
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