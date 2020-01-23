В Шымкенте полицейского протащили на капоте 3км

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danilov 23 Января 2020 в 15:58:31
Сообщается, что в отношении водителя-нарушителя начато досудебное расследование по части 2 статьи 380 "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РК, а также составлен административный протокол по части 1 статьи 610 "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб" КоАП.
Задержанный заключен в изолятор временного содержания Департамента полиции Шымкента. Машина водворена на штрафстоянку.