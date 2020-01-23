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Шымкент
В Шымкенте полицейского протащили на капоте 3км
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danilov 23 Января 2020 в 15:58:31
"Во время несения службы на указанном перекрестке сотрудники 7-й роты полка патрульной полиции попросили предъявить документы участников дорожно-транспортного происшествия, на что водитель автомашины Mitsubishi Galant отказался предъявить документы, сел в машину и попытался скрыться. Дорогу нарушителю перекрыл один из сотрудников полиции, но нарушитель, сознательно сбив полицейского, протащил его на капоте авто около трех километров. В итоге правонарушитель был задержан и доставлен на медицинское освидетельствование. Сотрудник полиции телесных повреждений не получил", - говорится в сообщении.



Сообщается, что в отношении водителя-нарушителя начато досудебное расследование по части 2 статьи 380 "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РК, а также составлен административный протокол по части 1 статьи 610 "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб" КоАП.

Задержанный заключен в изолятор временного содержания Департамента полиции Шымкента. Машина водворена на штрафстоянку.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  sarmat 23.01.2020 в 16:36:25   # 739602
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