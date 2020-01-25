В коррупции подозревается замглавы управления культуры Шымкента

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danilov 27 Января 2020 в 10:18:55
«Антикоррупционной службой города Шымкента проведено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление культуры, развития языков и архивов г.Шымкент» по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в получении от представителя ТОО «Hyundai Wacortec Life» взятки в значительном размере за незаконные действия по предоставлению в аренду помещения», - говорится в распространенном сообщении.
Как отметили в ведомстве, досудебное расследование завершено. Планируется направление уголовного дела в суд. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
https://www.inform.kz/ru/v-korrupcii-podozrevaetsya-zamglavy-upravleniya-kul-tury-shymkenta_a3607051
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