Шымкент и Туркестанская область стали лидерами по росту зарплат

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danilov 31 Января 2020 в 16:52:12
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 15,8%.
Самую высокую зарплату в конце прошлого года получали работники Атырауской области (345,2 тыс. тенге), Мангистауской области (309,1 тыс. тенге) и Нур-Султана (308,1 тыс. тенге).
Тогда как самые низкие оклады были зафиксированы в СКО (141 тыс. тенге), Жамбылской (139,9 тыс. тенге) и Туркестанской областях (138,1 тыс. тенге).
При этом больше всех выросли зарплаты в Туркестанской области (на 25,9%), ЗКО (24,8%) и Шымкенте (24,2%).
https://lsm.kz/zarplaty-infografika
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А ещё спросите у заведующей, сколько у неё мёртвых душ числится и сколько она имеет с каждого сотрудника?