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Шымкент
Шымкент и Туркестанская область стали лидерами по росту зарплат
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danilov 31 Января 2020 в 16:52:12
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в IV квартале 2019 года в среднем составила 203,9 тыс. тенге, передает LS.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 15,8%.

Самую высокую зарплату в конце прошлого года получали работники Атырауской области (345,2 тыс. тенге), Мангистауской области (309,1 тыс. тенге) и Нур-Султана (308,1 тыс. тенге).

Тогда как самые низкие оклады были зафиксированы в СКО (141 тыс. тенге), Жамбылской (139,9 тыс. тенге) и Туркестанской областях (138,1 тыс. тенге).

При этом больше всех выросли зарплаты в Туркестанской области (на 25,9%), ЗКО (24,8%) и Шымкенте (24,2%).

https://lsm.kz/zarplaty-infografika
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 31.01.2020 в 17:46:38   # 740035
Устал даже слушать об этом.
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  sarmat 31.01.2020 в 19:10:28   # 740045
За поселком Кок сайек. Туркестанская область, находится детский дом. Так вот спросите у воспитателей и няней какая у них зарплата и когда им её поднимали в последний раз...
А ещё спросите у заведующей, сколько у неё мёртвых душ числится и сколько она имеет с каждого сотрудника?
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