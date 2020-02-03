Массовое отравление произошло в одном из детских садов Шымкента.

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danilov 04 Февраля 2020 в 16:04:44
В результате отравления угарным газом помощь медиков потребовалась четверым детям 2018 года рождения и воспитателю.
По словам газовиков, в детском учреждении был выявлен целый «букет» нарушений – от нелегальной установки дополнительного газового оборудования до неплотно прилегающей к этому самому оборудованию дымоотводящей трубы.
В момент проверки специалисты выявили опасную концентрацию угарного газа в помещении, где находились дети.
«4 февраля 2020 года в микрорайоне Казыгурт в частном детском садике «Каршыга» получили отравление угарным газом 4 детей 2018 г.р. и 1 воспитатель 1993 г.р.
Предварительная причина – отравление из-за неисправности газовой колонки на природном газе. Для оказания первой медицинской помощи все доставлены в токсикологическую больницу. Состояние у всех среднее. В настоящее время 3 ребенка выписаны из больницы после оказания первой помощи.
Здание садика было сдано в эксплуатацию в 2018 году и были приняты 8 детей. Согласно сведениям работников Шымкентского городского филиала АО «КазТрансГазАймақ», с ТОО «Каршыға ясли-сад» заключен договор, согласно которому дано разрешение на установление отопительного газового котла, газовой колонки и газовой плиты для приготовления пищи.
Но в ходе проверки было выяснено, что газовая колонка для обогрева воды была установлена без разрешения. Работниками Шымкентского городского филиала АО«КазТрансГазАймақ» данный объект сейчас полностью отключили от природного газа.
Со стороны Департамента по ЧС ТОО «Қаршыға ясли-сад» взято на учет в 2019 году и в декабре месяце было внепланово проверено. По результатам проверки были выявлены нарушения правил пожарной безопасности и руководитель был привлечен к административной ответственности (предупреждение).
С начала отопительного сезона 2019-2020 годов в Шымкенте в результате нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов зафиксировано 6 случаев отравления угарным газом. В результате погибли 6 человек, травмировано 4 человека», прокомментировали отравление детей в ДЧС по г. Шымкенту.
https://otyrar.kz/2020/02/massovoe-otravlenie-proizoshlo-v-odnom-iz-detskih-sadov-shymkenta/
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