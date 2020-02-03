Офицер УСБ получил взятку в туалете здания полиции в Шымкенте

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danilov 04 Февраля 2020 в 16:07:48
Бывший капитан управления собственной безопасности департамента полиции Шымкента за взятку в 400 тысяч тенге оштрафован на восемь миллионов тенге. Кроме того, он пожизненно лишен права работать в госорганах, передает Liter.kz.
Осужденный Шарипбайулы денежное вознаграждение в 400 тысяч тенге получил от сотрудника местной полицейской службы за положительное медзаключение.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что передача денег осуществлялась в туалете, прямо в здании департамента полиции. При этом судили правоохранителя не по статье «Взятка», а по статье 190 УК РК «Мошенничество», потому как получить незаконное вознаграждение в виде полумиллиона тенге, позже согласился на 400 тысяч, он пытался от сотрудника МПС, который якобы на рабочем месте курил анашу. Анализы полицейского в итоге оказались чистыми, и тот обратился в антикоррупционную службу.
«19 сентября Ж. получил 100 тыс тенге для передачи. А в 10:00 он прибыл на четверный этаж административного здания ДП Шымкента по улице Желтоксан, где расположено управление собственной безопасности. Осведомленный о принципах и методах работы Шарипбайулы, понимая, что может быть изобличен в противоправных действиях компетентными органами, осмотрел Ж. металлодетектором, после чего привел его в уборную комнату, где получил 100 тысяч тенге.
20 сентября в 9:30 он опять поднялся на четвертый этаж здания ДП Шымкента, где его встретил Шарипбайулы. Его опять осмотрел металлодетектором, а потом еще и досмотрел на наличие записывающих устройств. Потом провел его в уборную и получил еще 300 тысяч тенге. Ж. пожаловался на тяжелое материальное положение и попросил ограничиться суммой 400 тысяч и Шарипбайулы согласился. В этот же день Ж. выяснил, что лабораторные исследования отрицательные»,- озвучил на процессе детали обвинения старший прокурор прокуратуры Аль-Фарабийского района Сержан Нурпеисов.
Помимо мошенничества экс-оперуполномоченного группы оперативных разработок и специальных мероприятий УСБ ДП также признали виновным в незаконном обороте оружия. В его машине был найден газотравматический пистолет «STREAMER-1014» калибра 9 мм с 10-ю патронами, пригодный для стрельбы. Однако полицейский отказался признавать факт хранения пистолета. По его словам, малознакомый прохожий попросил его донести найденное им оружие до департамента полиции и сдать по закону. Правда, назвать имя этого человека судье затруднился.
В должности оперуполномоченного группы оперативных разработок и специальных мероприятий управления собственной безопасности 27-летний подсудимый проработал два года. Как отметил прокурор, в его должностных инструкциях значилось: выявление и предупреждение фактов подготовки и совершения преступлений и правонарушений среди личного состава УВД на закрепленной территории, проведение оперативных служебных проверок по фактам правонарушений, допущенных сотрудникам, изучение и анализ условий, способствующих ЧП.
Отметим, что оперативник был пойман с мечеными купюрами возле магазина «Гарант» в центре Шымкента. Широко известное место скупки и продажи краденой техники, в частности мобильных телефонов или планшетов. Как объяснил в суде обвиняемый, он разыскивал планшеты, массово сданные в ломбард сотрудниками ДПС. Девайсы правоохранителям приобрели для заполнения протоколов прямо на месте, но они оказались в ломбардах города. В суде говорилось о десяти случаях.
«Сотрудники полка патрульной службы сдавали свои планшеты, выданные на работе, в ломбард, мы обнаружили, и должны были сделать доклад. Мы установили эти факты, изъяли их, сфотографировали ломбарды, и нам нужно было сделать видеоролик. Мы очень спешили и у меня не было времени изымать (пистолет — прим. Авт)»,- пояснил суду экс-оперативник УСБ.
Процесс проходил в открытом режиме, но подсудимый был против съемки и фото. На обжалование приговора у него есть 15 дней.
https://liter.kz/oficzer-usb-poluchil-vzyatku-v-tualete-zdaniya-policzii-v-shymkente/
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