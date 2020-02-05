Разрулил пробку: 14-летний регулировщик произвёл фурор в сети

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danilov 05 Февраля 2020 в 17:17:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
Совершенно верно , теперь посмотрим на сколько " разрулят " родителей . Полиция упустит этот момент , или нет ? .
Цитата: KAN13 от 05.02.2020 13:29:12Ну а с другой стороны - если каждый возомнит себя регулировщиком или даже футболистом? Заголовок."В сети произведен фурор болельщиком, в неравной схватке с аргентинскими футболистами, забившем два безответных мяча!")))
Совершенно верно , теперь посмотрим на сколько " разрулят " родителей . Полиция упустит этот момент , или нет ? .
Совершенно верно , теперь посмотрим на сколько " разрулят " родителей . Полиция упустит этот момент , или нет ? .