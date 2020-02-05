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Шымкент
Разрулил пробку: 14-летний регулировщик произвёл фурор в сети
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danilov 05 Февраля 2020 в 17:17:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 05.02.2020 в 19:09:24   # 740426
Насколько знаю за подобное самоуправство есть статья административного кодекса с соответвующим штафом.
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  KAN13 05.02.2020 в 19:29:12   # 740436

Совершенно верно , теперь посмотрим на сколько " разрулят " родителей . Полиция упустит этот момент , или нет ? .
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  Zoggyla 05.02.2020 в 19:39:42   # 740441
Цитата: KAN13 от 05.02.2020 13:29:12

Совершенно верно , теперь посмотрим на сколько " разрулят " родителей . Полиция упустит этот момент , или нет ? .
Ну а с другой стороны - если каждый возомнит себя регулировщиком или даже футболистом? Заголовок."В сети произведен фурор болельщиком, в неравной схватке с аргентинскими футболистами, забившем два безответных мяча!")))
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