Невиновный житель Шымкента просидел в тюрьме 4 года

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danilov 06 Февраля 2020 в 16:58:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: htmaker от 06.02.2020 11:25:44
При нашей судебной системе это явно не единичный случай с кем поступили не по справедливости.
При нашей судебной системе это явно не единичный случай с кем поступили не по справедливости.
Вспоминается сразу дело физрука, которого посадили за ложный донос о взрывном устройстве.
Цитата: старик от 06.02.2020 12:39:01Вы думаете, что так все запущено?
Судья наверное пять миллионов токалке на булавки каждый месяц дает.
Судья наверное пять миллионов токалке на булавки каждый месяц дает.