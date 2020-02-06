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Шымкент
Невиновный житель Шымкента просидел в тюрьме 4 года
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danilov 06 Февраля 2020 в 16:58:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 06.02.2020 в 17:25:44   # 740523
При нашей судебной системе это явно не единичный случай с кем поступили не по справедливости.
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  Васяй 06.02.2020 в 17:39:14   # 740525
Надо было 100 лямов требовать!
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  DuMoH 06.02.2020 в 17:50:49   # 740528
Цитата: htmaker от 06.02.2020 11:25:44
При нашей судебной системе это явно не единичный случай с кем поступили не по справедливости.

Вспоминается сразу дело физрука, которого посадили за ложный донос о взрывном устройстве.
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  SPYKER X 06.02.2020 в 18:18:06   # 740530
Судью того который 5 млн предложил компенсации человеку и того который посадил незаконно от фонаря, надо самих на 4 года упечь в колонию строгого режима и посмотреть какого оно там им было бы, потерять часть жизни за 5 млн. Очень жаль человека, жизнь сломана... От клейма уголовник отмыться очень сложно... Каждому не объяснишь...
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  Zoggyla 06.02.2020 в 18:35:35   # 740535
Удивительно, что удалось найти концы в таком перспективном деле...Кого-то сдали?
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  старик 06.02.2020 в 18:39:01   # 740536
Судья наверное пять миллионов токалке на булавки каждый месяц дает.
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  Zoggyla 06.02.2020 в 18:41:52   # 740538
Цитата: старик от 06.02.2020 12:39:01
Судья наверное пять миллионов токалке на булавки каждый месяц дает.
Вы думаете, что так все запущено?
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