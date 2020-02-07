Капитальный ремонт Центрального стадиона Шымкента откладывается

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danilov 07 Февраля 2020 в 22:04:41
В 2019 году власти Шымкента сообщили, что намерены кардинально обновить городской Центральный стадион, построенный еще в 1969 году, и с тех пор ни разу не подвергавшийся капитальному ремонту.
На реконструкцию объекта акимат собирался выделить 44 млн тенге и для работ уже был найден подрядчик в Словакии.
«Уже в следующем году мы сможем тренировать своих спортсменов на полях и дорожках нового стадиона. Он будет соответствовать всем стандартам Европы. Сейчас готовится проектно-сметная документация. В скором времени начнутся работы. Стадион превратится в самое современное спортивное сооружение мегаполиса. Уже в апреле этого года Центральный стадион имени Кажымукана будет закрыт на реконструкцию», – в марте 2019-го уверял руководитель управления физической культуры и спорта города Алибек Нуртаев.
Реконструкцию Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова, на котором выступает ФК «Ордабасы», планировалось начать еще осенью прошлого года, сразу после завершения чемпионата Казахстанской Премьер-лиги. Однако никаких подвижек по этому вопросу до сих пор не наблюдается, о чем поведал директор арены Курманбек Ордабаев.
«На сегодняшний день реконструкция стадиона приостановлена. Сейчас мы находимся на стадии решения этого вопроса. Все это связано с большими финансовыми затратами. Я думаю, что в этом году такого глобального ремонта не будет. Если и будет реконструкция, то небольшая», - сказал Ордабаев.
https://kursiv.kz/news/sport/2020-02/kapitalnyy-remont-centralnogo-stadiona-shymkenta-otkladyvaetsya?amp
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