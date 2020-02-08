Самолет посадили в Шымкенте, чтобы высадить дебоширов

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danilov 08 Февраля 2020 в 19:30:31
"Будут высаживать дебоширов, которые всю дорогу бухали, мешали другим пассажирам и экипажу. По ходу, будут пересаживать на другой борт", - заявили родственники.
Об инциденте на своей странице в Instagram сообщила казахстанская телеведущая и журналист Майя Веронская. По ее словам, пассажиры-дебоширы "пили и веселились".
"Вместо Алматы сели в Шымкенте. Снимают пассажиров с рейса. Лететь дальше пилот отказался. Весело ребятам было все восемь часов полета. А для нас дорога до Алматы стала на несколько часов дольше. Детей жалко", - написала она.