 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Самолет посадили в Шымкенте, чтобы высадить дебоширов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Февраля 2020 в 19:30:31
В аэропорту Шымкента поздно вечером 7 февраля посадили пассажирский самолет, летевший из Пхукета в Алматы. Об этом Tengrinews.kz сообщили родственники пассажиров рейса.



"Будут высаживать дебоширов, которые всю дорогу бухали, мешали другим пассажирам и экипажу. По ходу, будут пересаживать на другой борт", - заявили родственники.

Об инциденте на своей странице в Instagram сообщила казахстанская телеведущая и журналист Майя Веронская. По ее словам, пассажиры-дебоширы "пили и веселились".

"Вместо Алматы сели в Шымкенте. Снимают пассажиров с рейса. Лететь дальше пилот отказался. Весело ребятам было все восемь часов полета. А для нас дорога до Алматы стала на несколько часов дольше. Детей жалко", - написала она.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 08.02.2020 в 20:14:24   # 740678
Недогуляли в отпуске!
поощрить | покарать
  старик 08.02.2020 в 21:20:07   # 740684
В головах у них опилки да, да, да!
поощрить | покарать
  KAN13 08.02.2020 в 23:27:24   # 740689

Животные .
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь