Уволена ректор Южно-Казахстанского педуниверситета Анар Каирбекова

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Гость 11 Февраля 2020 в 10:14:05
"Руководствуясь Трудовым кодексом, Законом РК "Об акционерных обществах" и Уставом НАО "ЮКГПУ" приказом МОН РК от 7 февраля Анар Каирбекова освобождена от занимаемой должности. К сожалению, в организации работы А. Каирбековой были допущены недостатки, также не выполнены задачи, поставленные Минобрнауки Республики Казахстан", - отмечается в распространенном сообщении.
В настоящее время до завершения итогов конкурса на вакантную должность назначен исполняющий обязанности председателя правления из числа проректоров.
нар Каирбекова начала работать ректором ЮКГПУ с октября 2019 года.
Анар Каирбекова стала известна казахстанцам после того, как она опубликовала несколько видеообращений в соцсетях. До своего назначения ректором педуниверситета она три года возглавляла департамент административной работы и госзакупок МОН РК.
Она неоднократно обвиняла ответственного секретаря Минобразования Арына Орсариева и вице-министра Рустема Бигари в оказании на нее давления при подписании договора об оказании услуг.
По ее информации, для миграции серверов из бюджета выделили 48 миллионов тенге (свыше 123 тысяч долларов при курсе 390 тенге за один доллар), но поставщик не выполнил работу. Вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова назвала обвинения Анар Каирбековой "медиашантажом". Вскоре после этого Жакыпова подала в отставку.
12 октября Арын Орсариев был освобожден от должности распоряжением главы государства.
После этого скандала Анар Каирбекова была назначена ректором Южно-Казахстанского педагогического университета.
https://ru.sputniknews.kz/education/20200208/12776869/uvolnenie-rektor-anar-kairbekova.html
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