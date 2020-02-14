ЧП в Шымкенте: Ребенок погиб, еще двое в реанимации

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danilov 14 Февраля 2020 в 10:15:08
В центре гипербарической оксигенации оказались двое детей, двое взрослых. А самый маленький ребенок умер.
«13 февраля в 7:45 в центр гиперболической оксигенации имени Орынбаева г. Шымента были доставлены двое детей, 2014 и 2017 г. р., с токсическим действием неуточненных веществ тяжелой степени тяжести, токсический шок 2-3 степени и пищевая токсикоинфекция под вопросом. Дети были госпитализированы в реанимационное отделение, где проводились и проводятся все лабораторные анализы. Детям оказывается в полном объеме медицинская помощь. Также с этого адреса были доставлены двое жителей 2000 и 2002 г.р. с аналогичным диагнозом. Мы провели обследования, оказали первую помощь, они были отпущены под расписку домой. Врачи передали данные по этим пациентов в поликлинику по месту жительства», — Мадина Ермаганбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации.
Из этой же квартиры микрорайона «Север» в приемный покой городской инфекционной больницы родителями в состоянии клинической смерти был доставлен ребенок, 2019 г.р., врачами была констатирована биологическая смерть. Погибший ребенок — житель Ордабасинского района Туркестанской области. Другие члены семьи находятся токсикологическом центре с диагнозом: Отравление неизвестными веществами.
Сотрудники департамента по ЧС при помощи газоанализатора проверили помещение. Угарный газ обнаружен не был. Сотрудники Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент взяли пищевые продукты на анализы».
Есть подозрение, что причиной отравление стала дезинфекция квартиры от клопов, расположенной этажом ниже. Но пока результатов нет, выводы делать рано.
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент ПРЕДУПРЕЖДАЕТ❗
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ШЫМКЕНТ!
Чтобы не отравиться дезинфицирующими средствами, обратите внимание на наши советы!
Если в доме появились различные насекомые и грызуны, не проводите самостоятельно дезинфицирующую обработку помещения!
Самостоятельная обработка от вредителей может причинить вред вашему здоровью и здоровью родственников, и даже может привести к смертельному исходу.
Перед проведением дезинфицирующей обработки дома против насекомых и грызунов, ЗАПОМНИТЕ следующие правила:
— Прежде всего, ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЕ СОСЕДЯМ о том, что вы собираетесь провести дезинфекцию против вредителей!
— Обработку должен проводить квалифицированный специалист, имеющий удостоверение, подтверждающее профессиональную подготовку по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
— Против насекомых и грызунов должны использоваться дезинфицирующие средства, разрешенные к применению на территории Республики Казахстан, необходимо проверять срок годности и требовать свидетельство о государственной регистрации средств дезинфекционной обработки.
Дезинфицирующие средства в зависимости от опасности делятся на различные классы, поэтому при покупке дезинфицирующих средств важно проконсультироваться со специалистами!
Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких людей!
https://otyrar.kz/2020/02/v-shymkente-ot-intoksikatsii-pogib-malenkij-rebenok/
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Цитата: NBE от 14.02.2020 04:57:51
Соседей снизу посадить за убийство и нанесение тяжких увечий по неосторожности, все квартиры одного дома являются единым целым, когда что нибудь делаете в квартире, немного включайте мозги.
Соседей снизу посадить за убийство и нанесение тяжких увечий по неосторожности, все квартиры одного дома являются единым целым, когда что нибудь делаете в квартире, немного включайте мозги.
Полегче с приговорами. Суд выяснит где причина.