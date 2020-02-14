В Шымкенте выявлен случай заболевания бешенством

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danilov 14 Февраля 2020 в 10:19:19
Пять участков зарегистрированы на территории Енбекшинского района, два участка в Аль Фарабийском, и один в Каратауском районах. Зарегистрированы укусы, всех животных умертвили, туши отправлены на экспертизу в Алматы. К счастью, случаев заболевания бешенством у людей не выявлено.
«Ситуация находится под контролем, это не такой карантин, когда вводят глобальные ограничения, просто выявленные факты мы сейчас изучаем и работаем. Мы в течение нескольких дней проведем обработку, ничего страшного нет. Уже работает группа, которая вводит инъекции животным. Был выявлен факт укус, но никто не пострадал. В городе работает референтный центр, так что изучаем ситуацию», — сказал Жанадиль Бейсенов сотрудник ветеринарной станции.
Ввести временное ограничение отдельных территорий дал указание глава города. Идет вакцинация. На профилактику бешенства уже выделены специальные препараты и вакцины. Изоляция участков продлится два месяца. Каждый день специалисты ведомства будут обрабатывать помещения и территорию в определенном квадрате, где находились больные животные.
Шуддин Саидов
https://otyrar.kz/2020/02/v-shymkente-vyyavlen-sluchaj-zabolevaniya-beshenstvom/
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