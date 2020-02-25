 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Мамытбеков стал заместителем акима Шымкента
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Февраля 2020 в 14:26:04
Распоряжением акима города Шымкента на должность заместителя акима назначен Алмасбек Кенесбекович Мамытбеков.

Родился в 1969 году, образование высшее, по специальности - учитель географии и биологии, экономист.

Трудовой путь начал в 1994 году менеджером в молодежном центре "Казахстан". В 1994-2005 годах работал главным специалистом, руководителем отделов в ряде управлений города Шымкента. Возглавлял управление внутренней политики ЮКО, был главным инспектором акима ЮКО, первым заместителем председателя ЮКО филиала партии "Nur Otan", акимом Ордабасинского района Туркестанской области, руководителем трудовой инспекции - главным государственным трудовым инспектором по Туркестанской области.

https://shymkent.gov.kz/ru/news/2017
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 25.02.2020 в 16:29:28   # 741715
он будет следующим акимом?
поощрить | покарать
  старик 25.02.2020 в 19:01:16   # 741733
Quote:
он будет следующим акимом?
Может и так, ведь зам фактически ничего не решает.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь