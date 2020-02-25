Мамытбеков стал заместителем акима Шымкента

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danilov 25 Февраля 2020 в 14:26:04
Родился в 1969 году, образование высшее, по специальности - учитель географии и биологии, экономист.
Трудовой путь начал в 1994 году менеджером в молодежном центре "Казахстан". В 1994-2005 годах работал главным специалистом, руководителем отделов в ряде управлений города Шымкента. Возглавлял управление внутренней политики ЮКО, был главным инспектором акима ЮКО, первым заместителем председателя ЮКО филиала партии "Nur Otan", акимом Ордабасинского района Туркестанской области, руководителем трудовой инспекции - главным государственным трудовым инспектором по Туркестанской области.
https://shymkent.gov.kz/ru/news/2017