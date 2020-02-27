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Шымкент
Жены и дочери Тулешева потребовали порядка 100млн тенге
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Тигра2 27 Февраля 2020 в 02:52:49
В Енбекшинский районный суд поступили заявления от жен и дочерей "пивного короля" Тохтара Тулешова. Женщины намерены взыскать свою зарплату с предприятия, которым ранее владел сам олигарх, передает NUR.KZ.

Жены и дочери Тулешова потребовали миллионы с пивзавода в Шымкенте
Тохтар Тулешов и его дочь Севиль. Фото с сайта otyrar.kz

Подали в суд на товарищество с ограниченной ответственностью «Дархан Group»: Есенбаева Назия Жанабаевна, Тулешова Айткуль Тохтаровна, Жорабаева Оразкуль Кулманжановна, Саукымбекова Сауле Камытбековна, Нуралиева Дина Нуркеновна и Тулешова Севиль Тохтаровна.

Все женщины требуют взыскания заработной платы.

Истицы являются дочерьми и женами опального олигарха Тохтара Тулешова, ныне отбывающего срок за многочисленные особо тяжкие преступления.

Ответчик – ТОО «Дархан Group». До 2017 года (до ареста Тулешова) ТОО являлось главным предприятием «пивной империи».

Ранее счета компании были арестованы, но позднее предприятие вновь начало свою деятельность.

Исходя из содержания исковых заявлений женщин, все они там были трудоустроены. По состоянию на сентябрь 2019 года, утверждают они, ими заработаны миллионные суммы, которые предприятие осталось им должно.

Наиболее крупная задолженность по заработной плате у Айткуль Тулешовой - 26,9 млн тенге, за ней следует Севиль с долгом в почти 20,7 млн, замыкает тройку Назия Есенбаева с суммой в 13,8 миллионов. Общий размер долгов превышает 100 миллионов тенге.

Суд принял исковые заявления. Учитывая аналогичность требований к одному и тому же ответчику, было вынесено определение об объединении дел и начале гражданского разбирательства.

https://www.nur.kz/1842902-zeny-i-doceri-tulesova-potrebovali-milliony-s-pivzavoda-v-symkente.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 27.02.2020 в 12:31:02   # 741875
Кем же, на каких должностях трудились?
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  строитель 27.02.2020 в 12:57:03   # 741876
Цитата: андремас от 27.02.2020 06:31:02
Кем же, на каких должностях трудились?


Может лаборантами? Или фасовщицами ? Или технологами (бельгийцу помогали)?
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  мартин 27.02.2020 в 13:48:10   # 741877
Закон есть закон
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  андремас 27.02.2020 в 14:47:58   # 741886
Цитата: строитель от 27.02.2020 06:57:03
Цитата: андремас от 27.02.2020 06:31:02
Кем же, на каких должностях трудились?


Может лаборантами? Или фасовщицами ? Или технологами (бельгийцу помогали)?


Не за те деньги, фасовщицы

Дегустаторами наверное, надбавки за вредность и все такое
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  shlenchak 27.02.2020 в 15:14:38   # 741887
Щас быстренько сделают табель) потом приказ об увольнение по причине систематической не явки на работу с занесением в личное дело, прикрепят записи с камер в которых эти дамы даже не мелькают на пив заводе и скажут всего доброго)
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