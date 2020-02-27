АО «СПК «ТУРКЕСТАН» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ «КАСКАСУ»

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danilov 27 Февраля 2020 в 22:51:47
На территории туристско-рекреационного центра «Каскасу» предусмотрены горная инфраструктура и коммерческая зона. На высоте от 1 750 до 3 200 метров над уровнем моря будут располагаться лыжные трассы, канатные и бугельные дороги, подъёмники, отели, рестораны, аквапарк, альпийская деревня, игровые, спортивные и тренировочные центры. В целом комплекс, расположенный на 360 га на территории Сайрам-Угамского ГНПП, призван развивать богатую туристическую составляющую региона, а также ориентированна любителей зимних видов спорта со всего мира.
Напомним, в 2019 году проект горной инфраструктуры туристско-рекреационного центра «Каскасу» был включен в Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года.
В 2020 году СПК «Туркестан» планирует приступить к реализации первой фазы Горной инфраструктуры. На сегодняшний день получено положительное заключение на ТЭО строительства объекта, разработана проектно-сметная документация и направлены на экспертизу.
Пресс-служба АО «СПК «Туркестан»