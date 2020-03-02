НПЗ с высоты птичьего полёта

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Ара горный 02.03.2020 в 12:51:59 # 742012
Цитата: Pole13 от 02.03.2020 06:02:41
Нравится мне подобного рода техногенная красота. С этажек на стекляшке, на кунаева вид замечательный. Вот только постоянно горящий факел можно было как то использовать. Понятно что это попутный газ, но просто сжигать его расточительство.
Нравится мне подобного рода техногенная красота. С этажек на стекляшке, на кунаева вид замечательный. Вот только постоянно горящий факел можно было как то использовать. Понятно что это попутный газ, но просто сжигать его расточительство.
Это в основном сероводород, меркаптан и еще всякий шмурдяк. При сгорании этой адовой смеси газов, образуются не менее адовые вещества, которые будут портить котлы, теплообменники и прочие потроха установок по сжиганию хаза.