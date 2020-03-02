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Шымкент
НПЗ с высоты птичьего полёта
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danilov 02 Марта 2020 в 11:28:56
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  Pole13 02.03.2020 в 12:02:41   # 742011
Нравится мне подобного рода техногенная красота. С этажек на стекляшке, на кунаева вид замечательный. Вот только постоянно горящий факел можно было как то использовать. Понятно что это попутный газ, но просто сжигать его расточительство.
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  Ара горный 02.03.2020 в 12:51:59   # 742012
Цитата: Pole13 от 02.03.2020 06:02:41
Нравится мне подобного рода техногенная красота. С этажек на стекляшке, на кунаева вид замечательный. Вот только постоянно горящий факел можно было как то использовать. Понятно что это попутный газ, но просто сжигать его расточительство.


Это в основном сероводород, меркаптан и еще всякий шмурдяк. При сгорании этой адовой смеси газов, образуются не менее адовые вещества, которые будут портить котлы, теплообменники и прочие потроха установок по сжиганию хаза.
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