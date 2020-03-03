 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Вниманию жителей города Шымкент!
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Марта 2020 в 14:41:26
В мессенжерах и социальных сетях распространена информация о регистрации коронавируса в Шымкенте. Эта информация-ложь! Управление здравоохранения города Шымкента напоминает, что следует верить только официальным источникам.
По информации группы внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Шымкента, в крупных торгово-развлекательных заведениях «ШымкентПлаза» проведено пожарно-тактическое учение. В ходе учения все посетители торгового центра выводятся за пределы эвакуационных выходов, и проверяется возможность прохождения выходов.
Мы призываем горожан не полагаться на ложную информацию. Также напоминаем, что лица распространяющие ложную информацию будут привлечены к ответственности перед законом.


1280x853
( 206.32Кб)

1280x853
( 196.77Кб)

1280x853
( 206.37Кб)

1280x853
( 201.74Кб)

1280x853
( 214.45Кб)

1280x853
( 248.31Кб)

1280x853
( 253.08Кб)


Управление Здравоохранения Города Шымкент



Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 03.03.2020 в 16:16:16   # 742093
Вот и получил ска
поощрить (2) | покарать
  htmaker 03.03.2020 в 16:28:41   # 742094
поощрить (1) | покарать (1)
  Практичный 03.03.2020 в 16:48:10   # 742095
Атата попку сделали))
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь