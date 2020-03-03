Вниманию жителей города Шымкент!

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danilov 03 Марта 2020 в 14:41:26
По информации группы внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Шымкента, в крупных торгово-развлекательных заведениях «ШымкентПлаза» проведено пожарно-тактическое учение. В ходе учения все посетители торгового центра выводятся за пределы эвакуационных выходов, и проверяется возможность прохождения выходов.
Мы призываем горожан не полагаться на ложную информацию. Также напоминаем, что лица распространяющие ложную информацию будут привлечены к ответственности перед законом.
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Управление Здравоохранения Города Шымкент
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Практичный 03.03.2020 в 16:48:10 # 742095