На грани краха зеленой экономики

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danilov 06 Марта 2020 в 15:04:51
ЧТОБЫ ПРИКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЕ НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ТАМОЖЕННИКИ ШЫМКЕНТА УСТРОИЛИ «РАЙСКУЮ ЖИЗНЬ» ПРЕДПРИЯТИЮ, КОТОРОЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ВАЛЮТУ И СВОЕЙ РАБОТОЙ ГАРАНТИРУЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ МИЛЛИАРДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА.
Пальцев одной руки хватит, чтобы перечесть предприятия, задействованные в «зеленой экономике» страны, еще меньше фирм, что производят биотопливо. ТОО «КЗ-Technology» одно из них. Оно не только производит биотопливо-газохол Е-5, но и поставляет его за рубеж. Это стало возможным после того как в 2009 году Казахстан ратифицировал Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата. Данный протокол определяет общие положения по мерам по сохранению климата и мерам, стимулирующим государства для сохранения климата. Так до 2020 года Казахстан взял на себя обязательство по снижению выбросов парниковых газов на 15%. Однако кроме обязательств, нацеленных на сохранение окружающей среды, государства-участники имеют и некоторые привилегии. Вступление Казахстана в этот международный экопроект позволит привлекать в экономику страны ежегодно до одного $1 миллиарда инвестиций.
Сделаем небольшое отступление от «киотской темы» и раскроем некоторые моменты в работе таможенных органов нашей страны, которая базируется на кодексе РК «О таможенном регулировании в РК» вступившем в действие в 1 января 2018 года. Изменения, внесенные в Кодекс позволили значительно упростить таможенные процедуры, детализовать порядок проведения таможенного контроля, снизили коррупционные риски, и установили более либеральные условия ведения внешнеэкономической деятельности. Тогда же, 1 января 2018 года в таможенных органах страны в целях развития и упрощения электронного декларирования была внедрена информационная система «АСТАНА-1». Презентуя данную информационную систему, пресс-служба КГД МФ РК ИС поясняла, что использование ИС «АСТАНА-1», предоставляет возможность участникам внешнеэкономической деятельности подавать таможенную декларацию, не выходя из дома или офиса и из любой точки мира. «Новая информационная система разработана в соответствии с нормами ВТО, международными стандартами и передовой практикой, призвана способствовать сокращению количества документов для экспорта и импорта, а также времени их обработки, другими словами, упростить таможенные формальности», говорилось в пресс-релизе.
ИС «АСТАНА-1» включает в себя систему управления рисками (СУР) которая исключает влияние человеческого фактора и минимизирует коррупционные риски в процессе принятия решений по применению таможенного контроля как до выпуска товаров, та и после. Любая поступающая информация о возможных нарушениях вносится в информационную систему и СУР в автоматическом режиме принимает решение о выборе объектов для проведения таможенного контроля и форм таможенного контроля, как на этапе декларирования товаров, так и на этапе посттаможенного контроля. Причем каждому участнику внешнеэкономической деятельности вручается распечатка мер, выдаваемых СУР. Это по убеждению руководства КГД МФ РК снижает влияние человеческого фактора и исключает коррупционную составляющую в процессе таможенного контроля.
Однако шымкентские таможенники, игнорируя заявления своего высокого начальства и нормы закона, в «ручном режиме» произвели задержание выпущенного в «зеленом коридоре» товара ТОО «КЗ- Technology» и в обход СУРа назначили проверки, что является грубейшим нарушением.
Чтобы оправдать свои незаконные действия, таможенники фальсифицировали результаты таможенной экспертизы, с целью чего были использованы недостоверные результаты исследований. Причем, о недостоверности результатов исследований черным по белому указано в, приложенных к выводам таможенных экспертов, протоколах испытаний.
ТОО «КЗ – Technology» с таким поворотом истории не согласилось и обратилось с заявлением в городскую прокуратуру. Надзорники провели проверку и пришли к выводу, что действия и решения ДГД г. Шымкента по задержанию товара и назначению таможенного контроля незаконны. В адрес ДГД прокуратурой было вынесено представление об устранении нарушений. По нему комиссией Комитета госдоходов МФ РК было проведено служебное расследование, в ходе которого указанные прокуратурой и ТОО «КЗ- Technology» факты нарушений подтвердились. Однако никто их виновных наказан не был, а нарушения так и не были устранены. Чтобы защитить свои интересы, ТОО «КЗ- Technology» обратилось в суд. Специализированный межрайонный экономический суд поддержал исковые требования товарищества и признал действия и решения ДГД г Шымкента по задержанию товара ТОО и проведению таможенного контроля незаконными. Также незаконными были признаны решение об изменении кода товара, акт камеральной проверки и уведомление о начислении вывозной пошлины. Кроме того суд признал результаты таможенной экспертизы как ненадлежащее доказательство по делу, в связи с тем, что выполнена она с нарушениями законодательства.
Чтобы отвести от себя неприятности, таможенники опротестовали решение суда первой инстанции и апелляционная коллегия городского суда приняла субъективную позицию, отменив справедливое решение первой инстанции. При этом коллегия проигнорировала не только очевидные доказательства неправомерности действий таможенников, а это незаконное задержание выпущенного товара, назначение проверки вручную, в обход СУР и использование в качестве доказательства по делу заведомо недостоверной экспертизы, но и положения Нормативного постановления Верховного суда РК №7 от 29 ноября 2019 года, регламентирующего порядок применения судами таможенного законодательства.
На днях ТОО «КЗ- Technology» подало кассационную жалобу в Верховный суд. Казалось, это противостояние таможенников и небольшого в масштабах страны ТОО носит локальный, так сказать топический характер, однако последствия этого конфликта могут отразиться не только на огромном количестве казахстанцев, но и получить негативное продолжение на международной арене. Крах предприятия, задействованного в сфере зеленой экономики, а ведь именно к краху шымкентские верещагины ведут ТОО «КЗ- Technology», может привести к снижению валютных поступлений в государственную казну, снизит эмиссионные квоты Казахстана. В свою очередь это приведет к снижению притока иностранного капитала в нашу страну в виде инвестиций. Что уже говорить об имиджевых потерях. И все это ради того, чтобы небольшая группка недобросовестных, а может просто неграмотных деятелей могла прикрыть с помощью служителей Фемиды свои мелкие грешки? Ведь не зря антикоррупцонное ведомство страны, которое по указу Президента Казахстана провело анализ коррупционных рисков в органах таможни, признало назначение таможенного контроля без применения СУР, процедурой имеющей, в своей основе коррупционную составляющую.
http://krivosheev.live/2739-2/
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