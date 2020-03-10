Сотрудник шымкентского банка при оформлении кредитов воровал деньги своих клиентов

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философ 10 Марта 2020 в 10:36:39
Поводом для задержания стали заявления, в которых говорилось, что сотрудник банка предлагал помощь в получении кредита, а затем крал часть денег.
Один из пострадавших рассказал, что работник банка оформил на его имя кредит на сумму 669 тысяч тенге, отдал ему 500 тысяч тенге, а остальную часть денег похитил.
В связи с этим сотрудниками органов внутренних дел были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был установлен и задержан подозреваемый.
Сейчас ведётся досудебное расследование, тем временем полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим похожим фактам преступления.
Сотрудники правоохранительных органов говорят, что все материалы дела будут переданы в суд для принятия процессуального решения.
Собранные материалы досудебного расследования по статье 188 УК РК "Кража" будут направлены в суд для принятия процессуального решения.
Полицейские напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым людям, предлагающим сомнительные услуги. Если вы стали жертвой или очевидцем преступных посягательств, то незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 102.
https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/sotrudnik-banka-pohishchal-chast-kreditnih-deneg-svoih-klientov-v-shimkente