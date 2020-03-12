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Шымкент
Трехлетний бюджет Шымкента увеличен до 356 млрд тенге
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danilov 12 Марта 2020 в 15:35:57
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  shlenchak 12.03.2020 в 17:26:26   # 742759
заживеееем
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  Рамзес 12.03.2020 в 18:42:02   # 742765
Бюджет в яму,а так трамплин для чинушей....Ребят вы хоть совесть имейте уже.Двести лямов за переход - да там метро можно было в..ь.
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  KAN13 12.03.2020 в 18:45:13   # 742766

Хорошая цифра , есть с чем поработать .
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  htmaker 12.03.2020 в 19:15:16   # 742771
Шымкент достойный город, как бы не было тяжело, народ трудолюбивый тут и на месте не сидит, это особенность менталитета Южан
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  Васяй 12.03.2020 в 23:03:16   # 742787
Пилите Сеня, пилите!Она золотая!
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