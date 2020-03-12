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Шымкент
Трехлетний бюджет Шымкента увеличен до 356 млрд тенге
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danilov 12 Марта 2020 в 15:35:57
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shlenchak
12.03.2020 в 17:26:26
# 742759
заживеееем
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Рамзес
12.03.2020 в 18:42:02
# 742765
Бюджет в яму,а так трамплин для чинушей....Ребят вы хоть совесть имейте уже.Двести лямов за переход - да там метро можно было в..ь.
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KAN13
12.03.2020 в 18:45:13
# 742766
Хорошая цифра , есть с чем поработать .
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htmaker
12.03.2020 в 19:15:16
# 742771
Шымкент достойный город, как бы не было тяжело, народ трудолюбивый тут и на месте не сидит, это особенность менталитета Южан
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Васяй
12.03.2020 в 23:03:16
# 742787
Пилите Сеня, пилите!Она золотая!
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