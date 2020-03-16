Пятеро граждан Узбекистана отравились угарным газом в Шымкенте

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danilov 16 Марта 2020 в 16:22:44
Как сообщили в ДЧС, контейнер в Енбекшинском районе был переоборудован как жилое помещение, отопительных приборов нет. Контейнер не газифицирован.
Пятеро рабочих ночью для отопления установили урны для мусора и отапливали их твердым топливом. Из-за чего 4 граждан Узбекистана получили отравления угарным газом с летальным исходом и один - отравление тяжёлой степени с госпитализацией.
На место происшествия выезжали ДЧС (5 сотрудник и 2 единицы техники), испытательно-пожарной лаборатории (2 сотрудника и 1 единицы техники), дежурная следственно-оперативная группа (7 сотрудников и 2 единицы техники), АО «КазТрансГаз» (3 человека и 1 единица техники).
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