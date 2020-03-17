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Шымкент
В Шымкенте мужчина пытался ограбить отделение Jýsan Bank, угрожая бомбой
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danilov 18 Марта 2020 в 15:06:20
В Шымкенте в отделении Jýsan Bank предотвратили попытку вооружённого ограбления, сообщает пресс-служба банка.



17 марта в кассу отделения банка обратился мужчина якобы для обмена валюты. Вместе с талоном электронной очереди он передал кассиру листок бумаги с надписью "Бомба" и потребовал отдать все наличные деньги. Всем присутствовавшим грабитель продемонстрировал взрывное устройство и скомандовал, чтобы никто не двигался и не сопротивлялся.

Сотрудник службы безопасности банка Смайл Ажикулов сразу вступил в переговоры с грабителем, пытаясь уговорить его отказаться от задуманного. Воспользовавшись моментом, он обезвредил грабителя и изъял самодельную бомбу, которая оказалась муляжом.

По сигналу тревожной кнопки в отделение банка прибыла вневедомственная охрана, вызвали сотрудников полиции, грабитель был задержан. Сейчас следователи проводят опрос свидетелей и собирают улики. Пострадавших среди клиентов и сотрудников банка нет.

Руководство банка объявило благодарность Смайлу Ажикулову, он получит премию за проявленную смелость и безупречное выполнение служебных обязанностей.
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