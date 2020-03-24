Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Шымкенте

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danilov 24 Марта 2020 в 22:11:18
"На 21:40 часов 24 марта в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Шымкент", - говорится в сообщении.
Больной 25.02.1996гр.Доставлен в 23.03.20г вр. 12.56.СМП дз. ОРВИ. Из анамнеза приехал из Астаны в 20.03.20г. По словам больного,болеет с 21.03.20г.жалобы на повышение температуры тела до 38,0,головные боли, кашель, ломота по телу. Обратился в поликлинику 23.03.29г на СМП направлен в ГИБ. Состояние больного на момент осмотра средней тяжости за счет. интоксикации.Сознание ясное.Менингеальных симптомов отр.дыхание ослабленное, Госпитализирован в 5 отд. Дз. ОРВИ., тяжёлой степени степени ,в анамнезе приехал с Нурсултана 20 марта на автобусе.Осмотрен консилиумом врачей решено обследовать на COVID-19.
Результат исследования положительный.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 24.03.2020 в 22:18:29 # 743874
Разработана онлайн-карта распространения коронавируса в Казахстане
23.03.2020
Казахстанцы в режиме реального времени могут отслеживать заболеваемость коронавирусом на территории страны. Также анонимно можно заполнить анкету и сообщить о контакте с заболевшим
НУР-СУЛТАН, 23 мар – Sputnik. В Казахстане активирована карта распространения коронавируса.
На карте отмечены города, в которых есть случаи заболевания COVID-19. В оперативном режиме можно узнать количество зараженных по городам республики.
Еще одна важная функция – возможность анонимно сообщить о заражении или контактах с зараженными.
Разработчики обещают, что в ближайшие дни карта появится в приложении на Android и iOS.
В веб-версии по адресу covid19live.kz https://covid19live.kz/#/ можно найти телефоны оперативных центров и адреса больниц.
Единый номер горячей линии 1406.
…
Более подробная карта накануне появилась на сайте egov.kz, однако вскоре страница оказалась недоступной. На карте https://egov.kz/cms/ru/articles/covid-map были обозначены дома, в которых есть контактировавшие с больными коронавирусом.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20200323/13290184/karta-rasprostraneniya-koronavirusa-v-kazakhstane.html
23.03.2020
Казахстанцы в режиме реального времени могут отслеживать заболеваемость коронавирусом на территории страны. Также анонимно можно заполнить анкету и сообщить о контакте с заболевшим
НУР-СУЛТАН, 23 мар – Sputnik. В Казахстане активирована карта распространения коронавируса.
На карте отмечены города, в которых есть случаи заболевания COVID-19. В оперативном режиме можно узнать количество зараженных по городам республики.
Еще одна важная функция – возможность анонимно сообщить о заражении или контактах с зараженными.
Разработчики обещают, что в ближайшие дни карта появится в приложении на Android и iOS.
В веб-версии по адресу covid19live.kz https://covid19live.kz/#/ можно найти телефоны оперативных центров и адреса больниц.
Единый номер горячей линии 1406.
…
Более подробная карта накануне появилась на сайте egov.kz, однако вскоре страница оказалась недоступной. На карте https://egov.kz/cms/ru/articles/covid-map были обозначены дома, в которых есть контактировавшие с больными коронавирусом.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20200323/13290184/karta-rasprostraneniya-koronavirusa-v-kazakhstane.html
Цитата: Софруджу от 24.03.2020 16:54:24
Вот на хрена из из Астаны и Алма-Аты выпускали с 19 по 22? Вот и поразъехались за это время уже заражённые. Хоть бы написали, где жил, где бывал. Может, кто-то озадачился бы вовремя
Вот на хрена из из Астаны и Алма-Аты выпускали с 19 по 22? Вот и поразъехались за это время уже заражённые. Хоть бы написали, где жил, где бывал. Может, кто-то озадачился бы вовремя
Астану вроде закрывали, не?!?
Цитата: htmaker от 24.03.2020 16:57:41Одновременно с Алматы...
Астану вроде закрывали, не?!?
Астану вроде закрывали, не?!?
Цитата: Ал от 24.03.2020 17:03:16Получается если он приехал на автобусе, то как минимум человек 40 ещё могут находится в городе зараженных...
Цитата: htmaker от 24.03.2020 16:57:41Одновременно с Алматы...
Астану вроде закрывали, не?!?
Астану вроде закрывали, не?!?
Цитата: htmaker от 24.03.2020 17:10:11Не все до конца едут. Часть пассажиров могла по пути сойти.
Получается если он приехал на автобусе, то как минимум человек 40 ещё могут находится в городе зараженных...
Получается если он приехал на автобусе, то как минимум человек 40 ещё могут находится в городе зараженных...
Если заболевший не чихал, то в группе повышенного риска находящиеся в паре метров...
Наш народ со своим менталитетом хоть руки начал мыть
Практичный 25.03.2020 в 00:05:48 # 743893
Цитата: Софруджу от 24.03.2020 16:54:24Когда я сказал что Шыму писец,гастарбайтеры с Алматы и Астаны притащут. Минусовали.
Вот на хрена из из Астаны и Алма-Аты выпускали с 19 по 22? Вот и поразъехались за это время уже заражённые. Хоть бы написали, где жил, где бывал. Может, кто-то озадачился бы вовремя
Вот на хрена из из Астаны и Алма-Аты выпускали с 19 по 22? Вот и поразъехались за это время уже заражённые. Хоть бы написали, где жил, где бывал. Может, кто-то озадачился бы вовремя
Цитата: Практичный от 24.03.2020 18:05:48
Когда я сказал что Шыму писец, гастарбайтеры с Алматы и Астаны притащут. Минусовали.
Когда я сказал что Шыму писец, гастарбайтеры с Алматы и Астаны притащут. Минусовали.
Оставлю это здесь
Цитата: Samborz от 24.03.2020 17:18:28
Ппц, приплыли.
Ппц, приплыли.
Гречкой затарились?
Сегодня общался с мужичком, пока машину делал, разговорились, ну и про вирус тоже тема пошла. Так он мне сказал "Да это фигня, вон у меня племянники приехали на днях ИЗ ФРАНЦИИ, на отдых. Соскучились".
А как же говорю, карантин?
"Да никто ничего не сказал, в аэропорту спокойно прошли, только температуру померяли и все."
У меня аж остатки волос на голове зашевелились. Ну вы же знаете, как в узбекской махалле встречают. Обнимашки-целовашки, той, жены, сестры, племяши, бабушки дедушки и т.д. и у каждого по пятьдесят родственников.
Кого и куда закрывать изволите? Весь город? Так они же, наши граждане, как клопы будут через щели просачиваться, им похуй на все, пока лично их не коснется, а потом как обычно "на все воля Аллаха". Власть говно, медицины нет, и вот он я, такой бедный и несчастный. Болею, денег нет, пособие дай, бесплатно дом построй и в том же духе. А что сам баран - бараном, так нееее, я же умный и хытрый, за границей еврики зарабатываю.
Я в шоке.