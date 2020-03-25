НА ВЪЕЗДАХ и ВЫЕЗДАХ В ШЫМКЕНТ УСТАНОВЛЕНЫ 12 СПЕЦИАЛЬНЫХ БЛОК ПОСТОВ

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danilov 25 Марта 2020 в 15:22:10
В настоящее время полицейские и медицинские работники Шымкента перешли на усиленный режим.
Чтобы предовратить эпидемию Коронавируса специалисты останавливают каждый автомобиль и специальным устройством измеряют температуру граждан и проводят осмотр.
Касательно Блок-постов, это: Акжар, Жылан бұзған, Абдулабат, Отемис шапырашты, Кызылсу, Мартобе, село Сикым (объезд А-2), кольцевая дорога Бозарык, дача Кайнарбулак, кольцевая дорога Бадам, Кокбулак, в районе моста Бадам.
На этих постах круглосуточно работают сотрудники полиции, врачи скорой помощи, чрезвычайных ситуаций. Меры предосторожности в первую очередь необходимы для обеспечения безопасности жителей города. На Блок-постах медицинские специалисты отслеживают информирование населения, движение граждан, а врачи измеряют температуру пассажиров. В целях предупреждения опасности полицейские и врачи работают в усиленном режиме на 12 Блок-постах за пределами города.
Комментарии, по рейтингу, по дате
В 15-00 видел блокпосты между с.Алтынтобе и Бадам и второй на въезде в город на Тамерлановском шоссе.
На выезде из Бадама только поинтересовались куда еду и где живу и сказали что назад уже не пустят. Температуру не меряли.
На въезде в город на Тамерлановском шоссе недалеко от АЗС Газпром: выезд из города свободный, на въезде пропускали по одной машине, причем меня не останавливали и соответственно температуру не меряли. Утренней пробки на въезд кстати уже не было.
Пастафариан 25.03.2020 в 17:52:42 # 743931
Цитата: Даун от 25.03.2020 11:44:33
В 17:47 пошел за водкой, все чисто
В 17:47 пошел за водкой, все чисто
В 17:52 пошел за водкой, тоже все чисто, продолжаю вести наблюдения
Цитата: Пастафариан от 25.03.2020 11:52:42
В 17:52 пошел за водкой, тоже все чисто, продолжаю вести наблюдения
Цитата: Даун от 25.03.2020 11:44:33
В 17:47 пошел за водкой, все чисто
В 17:47 пошел за водкой, все чисто
В 17:52 пошел за водкой, тоже все чисто, продолжаю вести наблюдения
В Лондоне живете?