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Шымкент
НА ВЪЕЗДАХ и ВЫЕЗДАХ В ШЫМКЕНТ УСТАНОВЛЕНЫ 12 СПЕЦИАЛЬНЫХ БЛОК ПОСТОВ
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danilov 25 Марта 2020 в 15:22:10
В связи с чрезвычайной ситуацией в городе Шымкент усиливаются меры предосторожности. В этом направлении на въездах и выездах в г. Шымкент установлено 12 блок-постов.
В настоящее время полицейские и медицинские работники Шымкента перешли на усиленный режим.
Чтобы предовратить эпидемию Коронавируса специалисты останавливают каждый автомобиль и специальным устройством измеряют температуру граждан и проводят осмотр.
Касательно Блок-постов, это: Акжар, Жылан бұзған, Абдулабат, Отемис шапырашты, Кызылсу, Мартобе, село Сикым (объезд А-2), кольцевая дорога Бозарык, дача Кайнарбулак, кольцевая дорога Бадам, Кокбулак, в районе моста Бадам.
На этих постах круглосуточно работают сотрудники полиции, врачи скорой помощи, чрезвычайных ситуаций. Меры предосторожности в первую очередь необходимы для обеспечения безопасности жителей города. На Блок-постах медицинские специалисты отслеживают информирование населения, движение граждан, а врачи измеряют температуру пассажиров. В целях предупреждения опасности полицейские и врачи работают в усиленном режиме на 12 Блок-постах за пределами города.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Galent 25.03.2020 в 17:19:50   # 743926
Час назад заехал на дачи - блокпоста не видел.
В 15-00 видел блокпосты между с.Алтынтобе и Бадам и второй на въезде в город на Тамерлановском шоссе.
На выезде из Бадама только поинтересовались куда еду и где живу и сказали что назад уже не пустят. Температуру не меряли.
На въезде в город на Тамерлановском шоссе недалеко от АЗС Газпром: выезд из города свободный, на въезде пропускали по одной машине, причем меня не останавливали и соответственно температуру не меряли. Утренней пробки на въезд кстати уже не было.
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  Васяй 25.03.2020 в 17:25:36   # 743928
Значит и нас закрывают?
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  satelinks 25.03.2020 в 17:31:50   # 743929
В 13.00 во въезд в Ленгер, пробка 2 км была, всем замеряли температуру и записывали приезжих
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  Даун 25.03.2020 в 17:44:33   # 743930
В 17:47 пошел за водкой, все чисто
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  Пастафариан 25.03.2020 в 17:52:42   # 743931
Цитата: Даун от 25.03.2020 11:44:33
В 17:47 пошел за водкой, все чисто


В 17:52 пошел за водкой, тоже все чисто, продолжаю вести наблюдения
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  Galent 25.03.2020 в 18:08:43   # 743932
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  старик 25.03.2020 в 18:56:00   # 743937
Судя по комментам не очень то закрывают.
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