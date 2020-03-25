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Шымкент
Еще один случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте
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danilov 25 Марта 2020 в 18:07:24
"Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Шымкент". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.



Так выглядит сейчас посёлок Жанаталап. Он расположен в 17 километрах от Шымкента
Фото Дулата Есназара

24 марта женщина, 1970 года рождения, была госпитализирована и изолирована в инфекционную больницу, поскольку находилась в тесном контакте с сыном. Отметим, что женщина является родной матерью вчерашнего заразившегося коронавирусной инфекцией в Шымкенте.

Положительный результат взятого у нее анализа был получен 25 марта. При обнаружении коронавирусной инфекции были приняты комплексные противоэпидемические меры, проведена полная дезинфекция.

Состояние больной удовлетворительное. Диагностика и лечение коронавирусной инфекции проводятся в соответствии с утвержденным протоколом.
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  старик 25.03.2020 в 18:57:42   # 743939
Хотелось бы узнать подробности.
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  Ал 25.03.2020 в 21:42:28   # 743958
Цитата: старик от 25.03.2020 12:57:42
Хотелось бы узнать подробности.
Quote:
Отметим, что женщина является родной матерью вчерашнего заразившегося коронавирусной инфекцией в Шымкенте.
По моему, этой информации вполне достаточно...
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