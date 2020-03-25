Еще один случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте

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danilov 25 Марта 2020 в 18:07:24
Так выглядит сейчас посёлок Жанаталап. Он расположен в 17 километрах от Шымкента
Фото Дулата Есназара
24 марта женщина, 1970 года рождения, была госпитализирована и изолирована в инфекционную больницу, поскольку находилась в тесном контакте с сыном. Отметим, что женщина является родной матерью вчерашнего заразившегося коронавирусной инфекцией в Шымкенте.
Положительный результат взятого у нее анализа был получен 25 марта. При обнаружении коронавирусной инфекции были приняты комплексные противоэпидемические меры, проведена полная дезинфекция.
Состояние больной удовлетворительное. Диагностика и лечение коронавирусной инфекции проводятся в соответствии с утвержденным протоколом.
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Цитата: старик от 25.03.2020 12:57:42Quote:
Хотелось бы узнать подробности.
Хотелось бы узнать подробности.
Отметим, что женщина является родной матерью вчерашнего заразившегося коронавирусной инфекцией в Шымкенте.По моему, этой информации вполне достаточно...