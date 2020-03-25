Найдены 35 из 51 пассажира автобуса, на котором в Шымкент приехал пациент с коронавирусом

Да а как им узнать что они ехали с челом у которого вирус был. Фото же нет.Итого по факту из 51 будет как минимум человек 5-7 те кто рядом с ним сидел и ел в кафе эти 5-7 у них контакты тоже были, вообще просто большая жопа к нам пришла. Надо брать удочки и валить на Дарью на месяц,