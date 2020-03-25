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Шымкент
Найдены 35 из 51 пассажира автобуса, на котором в Шымкент приехал пациент с коронавирусом
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danilov 25 Марта 2020 в 18:13:31
«Автобус установлен, из 51 пассажира 35 найдены, они помещены в карантин, 16 находятся сейчас в розыске. В ближайшее время будут найдены и размещены в карантин», - сообщил на брифинге по ситуации с коронавирусом в Казахстане министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Первый пациент с коронавирусом в Шымкенте был зарегистрирован накануне вечером. Выяснилось, что он прибыл на автобусе из столицы и три дня находился дома, в поселке Жанаталап, в 17 км от Шымкента.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.03.2020 в 18:59:56   # 743940
Сами пассажиры не интересуются информацией об эпидемии? Я думал сами быстро прибегут, а их еще и разыскивать нужно.
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  Skype 25.03.2020 в 19:11:23   # 743945
Да а как им узнать что они ехали с челом у которого вирус был. Фото же нет.

Итого по факту из 51 будет как минимум человек 5-7 те кто рядом с ним сидел и ел в кафе эти 5-7 у них контакты тоже были, вообще просто большая жопа к нам пришла. Надо брать удочки и валить на Дарью на месяц,
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  Васяй 25.03.2020 в 19:22:36   # 743947
Цитата: Skype от 25.03.2020 13:11:23
Да а как им узнать что они ехали с челом у которого вирус был. Фото же нет.

Итого по факту из 51 будет как минимум человек 5-7 те кто рядом с ним сидел и ел в кафе эти 5-7 у них контакты тоже были, вообще просто большая жопа к нам пришла. Надо брать удочки и валить на Дарью на месяц,
Если выпустят!
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  Практичный 25.03.2020 в 19:26:08   # 743948
Цитата: старик от 25.03.2020 12:59:56
Сами пассажиры не интересуются информацией об эпидемии? Я думал сами быстро прибегут, а их еще и разыскивать нужно.
судя по нарушителям,30% пытаются съебаться от всяких мер.Как раз 16 и таряться
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  Skype 25.03.2020 в 19:26:28   # 743949
Ну а в тюрьме, или в армии там как, там если кто подхватит то вообще жесть
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  Skype 25.03.2020 в 19:27:51   # 743950
Цитата: Практичный от 25.03.2020 13:26:08
Цитата: старик от 25.03.2020 12:59:56
Сами пассажиры не интересуются информацией об эпидемии? Я думал сами быстро прибегут, а их еще и разыскивать нужно.
судя по нарушителям,30% пытаются съебаться от всяких мер.Как раз 16 и таряться


Вирус не мент, от него не спрячешься
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