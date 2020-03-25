Найдены 35 из 51 пассажира автобуса, на котором в Шымкент приехал пациент с коронавирусом

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danilov 25 Марта 2020 в 18:13:31
Первый пациент с коронавирусом в Шымкенте был зарегистрирован накануне вечером. Выяснилось, что он прибыл на автобусе из столицы и три дня находился дома, в поселке Жанаталап, в 17 км от Шымкента.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Итого по факту из 51 будет как минимум человек 5-7 те кто рядом с ним сидел и ел в кафе эти 5-7 у них контакты тоже были, вообще просто большая жопа к нам пришла. Надо брать удочки и валить на Дарью на месяц,
Цитата: Skype от 25.03.2020 13:11:23Если выпустят!
Да а как им узнать что они ехали с челом у которого вирус был. Фото же нет.
Итого по факту из 51 будет как минимум человек 5-7 те кто рядом с ним сидел и ел в кафе эти 5-7 у них контакты тоже были, вообще просто большая жопа к нам пришла. Надо брать удочки и валить на Дарью на месяц,
Да а как им узнать что они ехали с челом у которого вирус был. Фото же нет.
Итого по факту из 51 будет как минимум человек 5-7 те кто рядом с ним сидел и ел в кафе эти 5-7 у них контакты тоже были, вообще просто большая жопа к нам пришла. Надо брать удочки и валить на Дарью на месяц,
Практичный 25.03.2020 в 19:26:08 # 743948
Цитата: старик от 25.03.2020 12:59:56судя по нарушителям,30% пытаются съебаться от всяких мер.Как раз 16 и таряться
Сами пассажиры не интересуются информацией об эпидемии? Я думал сами быстро прибегут, а их еще и разыскивать нужно.
Сами пассажиры не интересуются информацией об эпидемии? Я думал сами быстро прибегут, а их еще и разыскивать нужно.
Цитата: Практичный от 25.03.2020 13:26:08
Цитата: старик от 25.03.2020 12:59:56судя по нарушителям,30% пытаются съебаться от всяких мер.Как раз 16 и таряться
Сами пассажиры не интересуются информацией об эпидемии? Я думал сами быстро прибегут, а их еще и разыскивать нужно.
Сами пассажиры не интересуются информацией об эпидемии? Я думал сами быстро прибегут, а их еще и разыскивать нужно.
Вирус не мент, от него не спрячешься