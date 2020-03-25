Въезд в Шымкент со стороны Ташкента

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danilov 25 Марта 2020 в 23:26:53
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Практичный 25.03.2020 в 23:53:02 # 743983
Ставлю 1000 что им прямо там дадут люлей
Ну объяснили же, что карантин, ну сидите дома и не тусуйтесь без острой необходимости. Что, у этой толпы у всех супернеотложные дела? Да нихрена. Потусоваться по базарам, прихватить там заразу и привести домой. Ну или привезти и щедро раздать окружающим. Да, бараний меналитет. Им говорят "нельзя", а они лезут.
Цитата со ссылкой на "Коммерсант"
Жителям Эр-Рияда, Мекки и Медины запретили покидать города
Власти Саудовской Аравии ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. С 26 марта жителям Эр-Рияда, Мекки и Медины запрещено покидать свои города, также нельзя и въезжать в эти города. Кроме того, населению 13 районов запрещен выезд в другие районы.
«Исходя из указания короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда по сохранению здоровья подданных, населению 13 районов запрещается покидать их и выезжать в другие районы, жителям трех городов — Эр-Рияда, Мекки и Медины — запрещено их покидать, въезд в эти города тоже ограничен»,— сообщает о решении властей агентство SPA (цитата по «РИА Новости»).
Новые меры начнут действовать 26 марта с 15:00. Кроме того, изменится время, в которое запрещено выходить из домов и передвигаться по улицам Эр-Рияда, Мекки и Медины. Раньше покидать дома было нельзя с 19:00 до 6:00, теперь — с 15:00.
В понедельник в стране был введен комендантский час на три недели. За его нарушение предусмотрен штраф не менее $2,7 тыс. и тюремное заключение до 20 суток.
Практичный 26.03.2020 в 03:26:04 # 743995
Цитата: Практичный от 25.03.2020 21:26:04
Да у нас тоже как бы есть наказание за нарушение. По сравнение с пдд конечно суммы смешные. Но наши если дома остануться- с голоду сдохнут. Таксисты торгаши и тому подобное,что заработали за день то и едят
Да у нас тоже как бы есть наказание за нарушение. По сравнение с пдд конечно суммы смешные. Но наши если дома остануться- с голоду сдохнут. Таксисты торгаши и тому подобное,что заработали за день то и едят
Это их проблемы. Не живи одним днем. За две недели никто с голодухи не помрет, не надо ужастиков. Ужастик будет, если не остановят распространение.
Ну и наконец, поймите же, поколение пепси. Первыми пострадают пожилые люди, у них шансов выжить в случае болезни в разы меньше, чем у молодых. Вы реально хотите отправить на кладбище своих родителей, дедушек и бабушек? Ну тогда алга.