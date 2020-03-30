Шымкент закрывается

...На плановые учения отправятся три тысячи военнослужащих, каникулы у школьников начнутся тоже по плану - с 30 марта. Дистанционное обучение в вузах - на усмотрение ректоров, но министерство образования не советует распускать студентов по городам и весям, дабы не разнесли заразу.Всеобщего карантина в Беларуси нет. Границы страна не закрыла -По последним данным, заражение коронавирусом выявлено у 94 человек; 32 пациента выздоровели - выписаны или готовятся к выписке из больниц. Смертельных случаев нет. Болезнь в основном протекает бессимптомно или в легкой форме, утверждает минздрав. В стране проведено около 24 тысяч тестов на коронавирус.; выздоровевших - на три....