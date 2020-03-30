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Шымкент
Шымкент закрывается
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danilov 30 Марта 2020 в 21:30:30
Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары!
Короновирустың тез таралуы тұрғындардың денсаулығына қатер төндіруде.
Бүкіл әлемде вирус жұқтырғандар саны 700 мыңнан асты. Індеттен қаза тапқандар саны әлемде 34 мың адамға жақындады.
Қазақстанда да 294 адам қауіпті дертті жұқтырды. Шымкент қаласында 2 адам тіркеліп, бір елді мекен карантинге жабылды.
Республиканың өзге аймақтарына Шымкент арқылы өтетін транзитті жолаушылар көп. Олардың саны тәулігіне шамамен 200 мың адам. бұл жағдай індеттің таралу қаупін арттырып отыр. Сол себепті Шымкент қаласында 31 наурыз күні сағат 21.00-ден бастап қосымша шектеу шаралары енгізіледі.

БІРІНШІДЕН, қалаға кіретін барлық жолдар жабылады.
Автокөліктердің қалаға кіруі мен шығуына тыйым салынады.
Тек транзитті жүк көліктері мен тіршілікті қамтамасыз ететін арнайы автокөліктерге рұқсат беріледі.
ЕКІНШІДЕН, адамдар жақын қарым-қатынаста болған кезде вирустың тез таралатыны дәлелденген. Сол себептен қала аумағында бетперделік режим енгізуге мәжбүр болып отырмыз. Барлық азаматтар медициналық бетперде киюге міндетті.

Уважаемые жители Шымкента!
Как вы знаете, ситуация в мире с распространением коронавирусной инфекцией остается серьезной. Анализ показывает: в странах, где своевременно принимают меры по недопущению распространения инфекции и ограничивают массовое пребывание людей, удается сдерживать распространение вируса.
В связи с этим мы приняли решение о введении дополнительных ограничений с 21.00 часов 31 марта. Речь идет о запрете въезда и выезда в город любых автомобилей, кроме транзитных и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
На территории города будет установлен масочный режим – носить их обязаны все граждане.
На сегодняшний день акиматом принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Однако этого недостаточно. Жители должны осознанно и с полной ответственностью соблюдать санитарные и ограничительные требования.
Хотелось бы еще раз повторить: строго запрещено проводить семейные торжества и религиозные обряды.
Акимат принимает все меры, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости.

Құрметті шымкенттіктер!
Бұл шаралардың барлығы адамдардың денсаулығы мен қауіпсіздігі үшін қабылданды. Аса қажеттілік болған жағдайда бетперде киіп, қауіпсіздік талаптарын сақтауға тиіспіз.
Қала әкімдігі індеттің таралуының алдын алу үшін барлық шараларды қабылдап жатыр. Алайда, бұл – жеткіліксіз.
Бүгінгі қиындықтарды әрбір азамат қауіпсіздік талаптарын саналы түрде орындаған жағдайда ғана жеңе аламыз.
Баршаңызды түсіністік танытуға шақырамын.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 30.03.2020 в 21:37:29   # 744513
. и это очень мудрый шаг. смотрю в каком количестве из Москвабада народ щимится страшно становится, только бы не было беды из за этого.
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  старик 30.03.2020 в 21:38:20   # 744514
Кто нибудь знает динамику заболевания по городу?
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  alpha_portal 30.03.2020 в 21:43:40   # 744516
Сразу нельзя было закрыть. Время тянут. У людей уже продукты начали заканчиваться вместе с деньгами. Полные базары.
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  sarmat 30.03.2020 в 21:47:42   # 744517
Цитата: КЕДЫ от 30.03.2020 15:37:29
. и это очень мудрый шаг. смотрю в каком количестве из Москвабада народ щимится страшно становится, только бы не было беды из за этого.
да это пиздец... С купили все пиво, мясо и уголь.... Все местные дома сидят, а эти как с цепи сорвались.
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  Lokki 30.03.2020 в 21:57:37   # 744518
А есть ссылка на официальные источники этой информации? А то от имени акимата все что угодно нацарапать можно. Это есть постановление какое-то или приказ или какой-то то официальный документ от имени госоргана и с печатью и кем и когда подписан.
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  Рамзес 30.03.2020 в 22:39:23   # 744521
Цитата: Lokki от 30.03.2020 15:57:37
А есть ссылка на официальные источники этой информации? А то от имени акимата все что угодно нацарапать можно. Это есть постановление какое-то или приказ или какой-то то официальный документ от имени госоргана и с печатью и кем и когда подписан.

https://otyrar.kz/2020/03/vlasti-shymkenta-reshili-zakryt-gorod-na-karantin/
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  Рамзес 30.03.2020 в 22:45:34   # 744522
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  stasik02 30.03.2020 в 22:47:35   # 744524
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  koshkoed 30.03.2020 в 22:53:23   # 744525
Я конечно не против, но вот вопрос: где брать маски?
И какую маску носить: карнавальную, маску деда мороза, маску из судного дня или маску чумного доктора. Или медицинскую: обычную марлевую, одноразовую 3-х или 4-х слойную, респиратор, сшитая маска из обычной хлопковой ткани?
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  старик 30.03.2020 в 23:03:39   # 744526
Аптека возле магазина в районе 1000 мелочей, есть маски. Правда покупал дня три назад.
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  charg 30.03.2020 в 23:21:50   # 744528
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  КЕДЫ 30.03.2020 в 23:31:24   # 744529
Цитата: старик от 30.03.2020 17:03:39
Аптека возле магазина в районе 1000 мелочей, есть маски. Правда покупал дня три назад.


около дома где дядя Костя живет? блин у меня сестра недалеко там живет на Хлопковой, надо сказать ей.
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  RedFlag 30.03.2020 в 23:35:34   # 744530
Цитата: koshkoed от 30.03.2020 16:53:23
Я конечно не против, но вот вопрос: где брать маски?
И какую маску носить: карнавальную, маску деда мороза, маску из судного дня или маску чумного доктора. Или медицинскую: обычную марлевую, одноразовую 3-х или 4-х слойную, респиратор, сшитая маска из обычной хлопковой ткани?[/quote[quote name=koshkoed link=previd=109407#744525 date=1585587203]Я конечно не против, но вот вопрос: где брать маски?
И какую маску носить: карнавальную, маску деда мороза, маску из судного дня или маску чумного доктора. Или медицинскую: обычную марлевую, одноразовую 3-х или 4-х слойную, респиратор, сшитая маска из обычной хлопковой ткани?


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  КЕДЫ 30.03.2020 в 23:39:01   # 744532
Цитата: sarmat от 30.03.2020 15:47:42
Цитата: КЕДЫ от 30.03.2020 15:37:29
. и это очень мудрый шаг. смотрю в каком количестве из Москвабада народ щимится страшно становится, только бы не было беды из за этого.
да это пиздец... С купили все пиво, мясо и уголь.... Все местные дома сидят, а эти как с цепи сорвались.


да хуй с ним с мясом да углем, Вы же понимете чем это может грозить?
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  stasik02 30.03.2020 в 23:39:32   # 744533
Цитата: koshkoed от 30.03.2020 16:53:23
Я конечно не против, но вот вопрос: где брать маски?
И какую маску носить: карнавальную, маску деда мороза, маску из судного дня или маску чумного доктора. Или медицинскую: обычную марлевую, одноразовую 3-х или 4-х слойную, респиратор, сшитая маска из обычной хлопковой ткани?


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  Ара горный 30.03.2020 в 23:54:21   # 744534
Руки держит как хирург перед операцией. А так ситуация жопа, да. И хрен куда поедешь.
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  Fotinij 30.03.2020 в 23:58:37   # 744535
Цитата: koshkoed от 30.03.2020 16:53:23
Я конечно не против, но вот вопрос: где брать маски?
И какую маску носить: карнавальную, маску деда мороза, маску из судного дня или маску чумного доктора. Или медицинскую: обычную марлевую, одноразовую 3-х или 4-х слойную, респиратор, сшитая маска из обычной хлопковой ткани?

Тем более, если учесть, что маска без защитных очков и перчаток не даст защиты.
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  stasik02 31.03.2020 в 00:04:58   # 744536
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  Ал 31.03.2020 в 00:09:21   # 744537
Цитата: Fotinij от 30.03.2020 17:58:37
Тем более, если учесть, что маска без защитных очков и перчаток не даст защиты.

Не совсем бесполезны. Маски уменьшают риск попадания вируса через капли слюны при разговоре.
Но, в первую очередь, предназначены для снижения опасности распространения зараженными у которых нет симптомов. А таких, по наблюдениям экспертов, может доходить до 50 процентов. При этом на долю скрытых носителей приходится до 80 процентов заражений.

Результаты применения можно рассмотреть на примере стран, где в первую очередь поголовный масочный режим ввели, а это Южная Корея с Японией и Сингапуром.
Кстати, в Японии провели в десятки раз меньше тестов, чем Южной Корее, хотя населения в несколько раз больше, а результат лучше. Разве что имеется еще один нюанс: в Японии не принято касаться друг друга.
Quote:
Как менялся топ 10 стран по числу заболевших https://public.flourish.studio/visualisation/1609168/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1609168
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  Ал 31.03.2020 в 00:15:14   # 744538
Цитата: stasik02 от 30.03.2020 18:04:58
https://ru.krymr.com/a/photo-pandemiya-v-shwetsii-rabotaiushie-magazini-restorani-i-bari/30517198.html
Важны детали Quote:
Какой еще карантин? Почему Швеция не закрывает магазины и парки из-за коронавируса https://www.bbc.com/russian/features-52083605
29 марта 2020
...
Ответственность - на каждом
При этом жизнь в стране в целом заметно замедлилась. По данным стокгольмской транспортной компании SL, число пассажиров в метро и пригородных поездах снизилось за минувшую неделю на 50%.
Почти половина жителей столицы работают из дома. По оценке государственной компании, регулирующей деловую жизнь города, почти 90% сотрудников крупнейших компаний работают из дома. Этому помогает всегда существовавшая в Швеции деловая культура, при которой компании поощряют гибкий график и удаленную работу.
"Все компании, которые в принципе могут это сделать, перешли на новый режим. И это работает!", - говорит глава организации Стаффан Ингварссон.
Его слова прекрасно иллюстрируют стратегию правительства Швеции по борьбе с заболеванием: главное - ответственность каждого отдельного человека. Местная система здравоохранения и шведские политики по-прежнему рассчитывают, что стране удастся остановить распространение коронавируса без драконовских мер.
Власти предлагают населению не жесткие указы, а скорее рекомендации - это советы оставаться дома пожилым и не слишком здоровым людям, избегать ненужных поездок, работать дома и мыть руки.
По последним данным, в Швеции зарегистрированы почти 3,5 тысячи случаев заражения вирусом, 105 человек умерли.
"Мы все взрослые люди и должны вести себя как взрослые - никакой паники или слухов, - заявил премьер-министр Стефан Лёвен в телеобращении к нации на прошлой неделе. - Во время этого кризиса никто не должен остаться в одиночестве, но на каждом из нас лежит серьезная ответственность".
...

Население Швеции 10,12 миллиона (2018 г.)

Имеется возможность половину населения на "удаленку" перевести?
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  Мимоходец 31.03.2020 в 00:40:56   # 744540
Получается, пешком заходить-выходить можно?
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  Сила 31.03.2020 в 01:08:56   # 744544
чет блядь не понимаю некоторых. спрашивают где ёпт взять маску. прикинь сшить можно до хуя ума не надо
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  Ал 31.03.2020 в 01:41:39   # 744545
Цитата: stasik02 от 30.03.2020 16:47:35
Quote:
...
На плановые учения отправятся три тысячи военнослужащих, каникулы у школьников начнутся тоже по плану - с 30 марта. Дистанционное обучение в вузах - на усмотрение ректоров, но министерство образования не советует распускать студентов по городам и весям, дабы не разнесли заразу.
Всеобщего карантина в Беларуси нет. Границы страна не закрыла - впрочем, их закрыли страны-соседи.
По последним данным, заражение коронавирусом выявлено у 94 человек; 32 пациента выздоровели - выписаны или готовятся к выписке из больниц. Смертельных случаев нет. Болезнь в основном протекает бессимптомно или в легкой форме, утверждает минздрав. В стране проведено около 24 тысяч тестов на коронавирус.
Со времени предпоследнего сообщения минздрава - за два дня - количество заболевших увеличилось на восемь человек; выздоровевших - на три.
...
https://www.bbc.com/russian/news-52068654
Quote:
...
Экономика Беларуси может не выдержать карантина
Но, несмотря на то, что президент Лукашенко в угрозу пандемии не верит, власти все же начали делать небольшие шаги для борьбы с COVID-19. Белорусские граждане, прибывшие из стран с эпидемией коронавируса, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. МВД Беларуси ввело ограничение на перемещение сотрудников милиции по стране, а правительство выделит около миллиона долларов на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной COVID-19. Но жестких мер белорусские власти пока принимать не планируют.
...
https://www.dw.com/ru/почему-в-беларуси-не-принимают-жестких-мер-в-борьбе-с-коронавирусом/a-52953465
А Quote:
Лукашенко потребовал бросить безответственных туристов за границей https://www.mk.ru/social/2020/03/21/lukashenko-potreboval-brosit-bezotvetstvennykh-turistov-za-granicey.html
Он сказал не предоставлять "никаких чартеров" тем, кто выехал за рубеж, несмотря на предупреждения
21.03.2020
...
Quote:
Застрявшие на Гоа: заканчиваются визы и деньги, помощи, по сути, нет © Photo
20.03.2020
В индийском штате, где на днях вводят комендантский час, застряли и по-прежнему ждут помощи 36 белорусских туристов.
...
Читать дальше: https://sputnik.by/tourism/20200320/1044228438/Zastryavshie-na-Goa-zakanchivayutsya-vizy-i-dengi-pomoschi-po-suti-net.html

С моей точки зрения комментарии для описания деталей "белорусского чуда" излишни...
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  Ал 31.03.2020 в 01:56:22   # 744547
Цитата: stasik02 от 30.03.2020 16:47:35
Quote:
Число зараженных коронавирусом в Беларуси превысило 150 человек © Sputnik
30.03.2020
По сравнению с данными Минздрава на минувшую пятницу, количество зараженных COVID-19 увеличилось на 58 человек.
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Беларуси составило 152 человека, следует из данных, обнародованных в понедельник Министерством здравоохранения республики.
...
Читать дальше: https://sputnik.by/health/20200330/1044309722/Chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Belarusi-prevysilo-150-chelovek.html
Похоже что "рецепт" Лукашенко не работает...
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  serikx 31.03.2020 в 01:57:04   # 744548
Цитата: КЕДЫ от 30.03.2020 15:37:29
. и это очень мудрый шаг. смотрю в каком количестве из Москвабада народ щимится страшно становится, только бы не было беды из за этого.
Москвабад, блэт. Только бы из-за таких мудаков, как кеды, не было вспышки межнациональной розни, ктоторая намного опаснее коронавируса
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