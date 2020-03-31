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Шымкент
Центр занятости Шымкента перешёл на удалёнку
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danilov 31 Марта 2020 в 11:32:35
В целях предотвращения распространения коронавируса с 26 марта Центр занятости населения акимата города Шымкента перешел на дистанционный режим работы. Личный прием граждан и прием документов сотрудниками приостанавливается.

Теперь граждане могут отправлять свои жалобы и предложения по вопросам трудоустройства, социальной помощи (АСП) и профессионального обучения на WhatsApp 8-702-384-21-18. Кроме того, жители города имеют возможность обратиться по возникшим вопросам к ответственным специалистам по следующим контактам:

АБАЙСКИЙ РАЙОН
- по трудоустройству: 8-702-818-80-09 (Асылбек);
- по АСП: 8-775-156-76-36 (Айжан).

ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН
- по трудоустройству: 8-777-602-88-41 (Дария);
- по АСП: 8-702-962-88-16 (Конарбай).

АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН
- по трудоустройству: 8-776-176-40-40 (Кайсар);
- по АСП: 8-775-651-86-89 (Зухриддин).

КАРАТУСКИЙ РАЙОН
- по трудоустройству: 8-775-214-11-88 (Жанболат), 8-702-662-34-70 (Акбилек), 8-775-409-36-16 (Ербол), 8-778-535-24-95 (Баян);
- по АСП: 8-708-566-62-44 (Абай).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 31.03.2020 в 12:09:56   # 744571
Ну и как зарегистрироваться теперь в качестве безработного?
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  ЛиКа 31.03.2020 в 14:42:24   # 744601
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