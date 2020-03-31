Центр занятости Шымкента перешёл на удалёнку

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danilov 31 Марта 2020 в 11:32:35
Теперь граждане могут отправлять свои жалобы и предложения по вопросам трудоустройства, социальной помощи (АСП) и профессионального обучения на WhatsApp 8-702-384-21-18. Кроме того, жители города имеют возможность обратиться по возникшим вопросам к ответственным специалистам по следующим контактам:
АБАЙСКИЙ РАЙОН
- по трудоустройству: 8-702-818-80-09 (Асылбек);
- по АСП: 8-775-156-76-36 (Айжан).
ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН
- по трудоустройству: 8-777-602-88-41 (Дария);
- по АСП: 8-702-962-88-16 (Конарбай).
АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН
- по трудоустройству: 8-776-176-40-40 (Кайсар);
- по АСП: 8-775-651-86-89 (Зухриддин).
КАРАТУСКИЙ РАЙОН
- по трудоустройству: 8-775-214-11-88 (Жанболат), 8-702-662-34-70 (Акбилек), 8-775-409-36-16 (Ербол), 8-778-535-24-95 (Баян);
- по АСП: 8-708-566-62-44 (Абай).
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 31.03.2020 в 12:09:56 # 744571
Цитата: alpha_portal от 31.03.2020 06:09:56через E.gov
Ну и как зарегистрироваться теперь в качестве безработного?
Ну и как зарегистрироваться теперь в качестве безработного?