О введении ограничительных мер в г.Шымкент
danilov 31 Марта 2020 в 18:32:26
Просто замечательно. Постановление выходит за несколько часов до ограничения. Как это по-нашему. И как теперь людям реагировать? Как за несколько часов до введения режима решить все связанные с ним вопросы? Это называется #б#тесь как хотите. К чему такие молниеносные меры? У нас что реально всё так плохо, или мы чего-то не знаем? Это охренеть какой жёсткий сценарий. Вот народ завтра сутра охренеет. Такие пробки и толпы будут что не разгребешь. Далее ждём развития событий по примеру Алматы и Астаны. Надеюсь завтра нас сутра не огорошат что и по улицам тоже нельзя ходить и что все сферы деятельности закроют кроме аптек и продуктовых.
Ну хорошо вы вводите своим распоряжением масочный режим, обязательный для всех. Маски народ должен покупать самостоятельно? Наверное Вы если постановили такие меры, то должны обеспечить город масками БЕСПЛАТНО и только потом требовать от нас исполнения. Кроме тех кто может, есть те кто не может, не усех з.п позволяет выкидывать в день по 500=1000 тенге..
Вы принимаете меры, вы и должны думать как это будет исполняться. Бумаги писать любой из нас может. Главное создаете требование, думайте как его исполнять, это же не на 1 день. А значить это затраты которые ни кто не планировал.