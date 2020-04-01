За время ЧП в Шымкенте стало меньше преступлений

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danilov 01 Апреля 2020 в 16:02:52
С учетом изложенного, прокуратура города Шымкента сообщает, что с момента введения чрезвычайного положения, т.е. с 15 марта по 31.03.2020г. (включительно) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в нашем городе отмечается снижение преступности на 23%.
Наблюдается снижение преступлений связанных с посягательством на собственность граждан.
В частности, снижена регистрация краж чужого имущества на 43%, в том числе квартирных на 57% и сотовых телефонов на 41%.
Грабежи и вымогательства также сократились, соответственно на 50% и 80%. Хулиганства снизились на 78%, что свидетельствует о снижении преступности в общественных местах, в том числе и на улицах.
Основная часть этих преступлений раскрываются по горячим следам.
На 10% уменьшилось количество дорожно-транспортных и лиц пострадавших от них.
Эти статистические сведения свидетельствует об эффективности превентивных мер, принимаемые профильными службами города по борьбе с уголовными правонарушениями в условиях ЧП.
Доведя до сведения граждан вышеуказанную криминогенную обстановку прокуратура города призывает всех жителей граждан соблюдать требования уполномоченных и правоохранительных органов, принимаемых при осуществлении борьбы с коронавирусом и ограничить выходы из дома до окончания чрезвычайного положения.
Прокуратура города Шымкента
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