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Шымкент
За время ЧП в Шымкенте стало меньше преступлений
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danilov 01 Апреля 2020 в 16:02:52
В отдельных СМИ распространяется информация о том, что в связи с пандемией коронавируса в отдельных регионах нашей Республики преступность активизировалась и увеличилось количество краж и иных имущественных преступлений.

С учетом изложенного, прокуратура города Шымкента сообщает, что с момента введения чрезвычайного положения, т.е. с 15 марта по 31.03.2020г. (включительно) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в нашем городе отмечается снижение преступности на 23%.

Наблюдается снижение преступлений связанных с посягательством на собственность граждан.

В частности, снижена регистрация краж чужого имущества на 43%, в том числе квартирных на 57% и сотовых телефонов на 41%.

Грабежи и вымогательства также сократились, соответственно на 50% и 80%. Хулиганства снизились на 78%, что свидетельствует о снижении преступности в общественных местах, в том числе и на улицах.

Основная часть этих преступлений раскрываются по горячим следам.
На 10% уменьшилось количество дорожно-транспортных и лиц пострадавших от них.
Эти статистические сведения свидетельствует об эффективности превентивных мер, принимаемые профильными службами города по борьбе с уголовными правонарушениями в условиях ЧП.

Доведя до сведения граждан вышеуказанную криминогенную обстановку прокуратура города призывает всех жителей граждан соблюдать требования уполномоченных и правоохранительных органов, принимаемых при осуществлении борьбы с коронавирусом и ограничить выходы из дома до окончания чрезвычайного положения.

Прокуратура города Шымкента
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 01.04.2020 в 16:21:48   # 744756
Не особо верю, тем более когда парк возле драмтеатра, вырубили прям у них под носом
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  Kukaracha 01.04.2020 в 16:58:17   # 744760
Рано радуетесь ребята, скоро попрёт мародёрство и грабежи
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  shy_ric 01.04.2020 в 17:58:05   # 744762
с одной стороны - все сидят дома и квартирных краж должно быть меньше, с другой... безработица порождает преступность...
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  iUDA 01.04.2020 в 19:28:40   # 744775
Все верно, крышевать некому, крыша в потрулях стоит и на кардонах, вот господа бандиты и бздят закон нарушать
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