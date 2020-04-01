Аким города проинспектировал продовольственные склады, рынки и блокпосты

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danilov 01 Апреля 2020 в 21:05:31
На крупных складах города продовольственного запаса хватит на 2-3 месяца, затруднений в перевозке товаров нет. Об этом сообщил во время объезда аким Шымкента Мурат Айтенов.
Для стабилизации цен в 2020 году из фонда предусмотрено 1,9 миллиарда тенге. Мурат Дуйсенбекович сообщил, что в случае необходимости можно выделить еще 800 миллионов тенге. Всего же объем стабилизационного фонда составляет 2,2 миллиарда тенге.
По инициативе акима в Шымкенте создана оперативная рабочая группа по контролю за ценами на продукты питания. Для стабилизации цен на 11 социально значимых продовольственных товаров заключены договора с ТОО «Gramad Retail». Эта компания будет удерживать цены в своих магазинах до конца года.
Постановлением региональной комиссии по управлению фондом продовольственных товаров принято решение о проведении закупочной интервенции товаров объемом 9250 тонн на общую сумму 1,3 миллиарда тенге в стабилизационный фонд. Это 6000 тонн, 2000 тонн сахара, 250 тысяч литров подсолнечного масла, 1000 тонн макаронных изделий.
Аким посетил и крупнейший в Шымкенте склад ТОО «Барыс-2007». Запаса продовольствия здесь хватает на 2-3 месяца. На складе хранятся мука, макаронные изделия, соль и другие потребительские товары. Сама компания производит несколько видов макаронных изделий. Проблем в сырье нет. Продукция ТОО «Барыс-2007» поступает в четыре региона железнодороджными сообщениями.
«У нас нет никаких препятствий», - говорит генеральный директор ТОО «Барыс-2007» Айжан Найымбетова. Она также отметила, что продукция отпускается по прежним ценам.
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Аким проинспектировал оптовые рынки
Рынки, необоснованно повышающие цены, и не соблюдающие санитарные требования, будут закрыты. Об этом в ходе сегодняшнего посещения оптовых рынков сообщил аким города Мурат Айтенов.
Глава города побывал на рынке «Жибек жолы», где встретился с торговцами, и лично поинтересовался у покупателей о ценах. Отметим, на этом оптовом рынке за последние дни наблюдается снижение цен на продукты питания на 30-40 тенге. Это подтверждают и продавцы, и покупатели. В частности, картофель здесь продают от 60 до 130 тенге за килограмм, лук - от 60 до 90 тенге, морковь - по 40-100 тенге, капусту – по 45-90 за килограмм, свеклу - по 70-100, редьку – по 45-80.
Значительное снижение цен наблюдается и на оптовом рынке «Казыбек». К примеру, местные огурцы там сейчас продаются по 350 тенге.
Аким выслушал просьбы посетителей рынков и пояснил, что в городе ведется работа по стабилизации цен. Он заявил, что администрация тех рынков, которая при посещении мониторинговых групп снижает цены, а после их ухода – вновь повышает, будет строго наказана.
М. Айтенов призвал предпринимателей не спекулировать на таком трудном положении и проявлять заботу о людях.
Глава города осмотрел торговые ряды рынков и проинспектировал работу столовых на их территории. Он поручил ускорить устранение всех недостатков и уведомил о том, что в ином случае рынки будут закрыты
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«ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР» ЧЕРЕЗ БЛОКПОСТЫ ДЕЙСТВУЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
На постах должны беспрепятственно проходить транспортные и транзитные машины, обеспечивающие жизнедеятельность города. Об этом заявил аким города Мурат Айтенов.
Он совершил объезд трех блокпостов – «Акжар» на трассе «Ташкент-Алматы-Термез», имеющей международное значение, «Бадам» - на маршруте «Шымкент-Самара» с выходом из города в Туркестан, и «Бозарык», расположенный на транспортном коридоре «Западная Европа-Западный Китай».
Аким поручил организовать «зеленый коридор» на всех постах. Здесь будут беспрепятственно проезжать автомашины, обеспечивающие жизнедеятельность города, транзитные грузы и другая спецтехника.
Водители транспортных средств и пассажир, находящийся в его салоне, подлежат обязательной регистрации и осмотру медицинским оборудованием. Для этого на блокпостах круглосуточно работают медицинские работники и представители компетентных органов.
М. Айтенов рекомендовал пассажирам, которые сейчас находятся на блокпостах, вернуться домой для обеспечения требований нового режима. Он отметил, что даже в случае транспортных ограничений через территорию город будут ездить около 200 тысяч человек (те, на которых щзапрет не распространяется). Шымкент находится на стыке девяти дорог, поэтому аким призвал максимально усилить меры безопасности.
Напомним, сейчас в Шымкенте работают 18 блокпостов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 01.04.2020 в 22:14:51 # 744787
едридмадрид 01.04.2020 в 23:25:13 # 744797
а так же другой вопрос на повестке, как насчёт цен в долгосрочном времени на эти продукты?