207 контактных лиц установлено с зараженным коронавирусом в Шымкенте

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danilov 02 Апреля 2020 в 15:58:11
При этом из 207 человек, 81 относятся к близким контактам, а 126 к потенциальным.
Среди них как родственники заболевшего COVID-19, так и сотрудники частных медцентров, поликлиник и городской больницы №2, куда пациента с симптомами пневмонии госпитализировали, как выяснилось, уже после консультации в инфекционной больнице.
«Больной 51-тилетний мужчина, житель города Шымкента. Со слов больного, болеет с 22 марта жалобы на повышение температуры тела до 38 градусов, выраженную общую слабость, редкий сухой кашель, одышку при нагрузке, боли и першение в горле. 26 марта участковый врач сделала актив на дому, больному выписала назначения и дала рекомендации. 27 марта больной КВИ, его супруга и двое детей с жалобами на высокую температуру, симптомами ОРВИ вызвали скорою медицинскую помощь, все были доставлены в городскую инфекционную больницу», — отметил главный госдарственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев.
После консультации инфекциониста направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. 30 марта больной обследовался в мед.центрах города, дано заключение: «Двухсторонняя пневмония». В этот же день в 20:14 часов вызвали скорую помощь к больному. Бригада скорой помощи доставила его в провизорный госпиталь ГИБ, откуда перетранспортирован в ГБ №2 с диагнозом «Двухсторонняя пневмония тяжелой степени тяжести. Хронический бронхит». По месту проживания больного КВИ по улице Тайманова мкр.Самал-1 введены ограничительные мероприятия.
1 апреля в Шымкенте был зарегистрирован третий случай COVID-19. Тогда же официальные органы сообщили, что 27-летний сын больного 14 марта прилетел из Дубая в Алматы, а 15 марта в г.Шымкент на самолете. Причем уже на следующий день 16 марта сын обращался в частные клиники города Шымкента для обследования. В этот же день информация о нем была передана в городскую поликлинику №6, откуда за его состоянием в течение 14 дней следили по телефону.
Все контактные лица взяты на карантин, 142 – на стационарный, а 65 – на домашний карантин, состояние контактных лиц удовлетворительное, жалоб нет. При этом в ведомстве отметили, что установление всех контактных еще продолжаются.
О третьем заразившемся COVID-19 в Шымкенте стало известно 31 марта. Два других пациента с КВИ это мать и сын, их выявили 24 и 25 марта.
https://liter.kz/207-kontaktnyh-licz-ustanovleno-s-zarazhen/
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