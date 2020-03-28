В Шымкенте к ответственности привлечены 26 лиц за нарушение режима ЧП

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danilov 02 Апреля 2020 в 17:10:52
В этих целях правоохранительными органам ведется работа по выявлению фактов спекуляции средствами защиты.
На сегодня пресечена незаконная продажа 31 500 медицинских масок и 730 литров антисептической жидкости. Все они изъяты и переданы в Управление здравоохранения города.
Несмотря на введенное чрезвычайное положение по стране отдельные лица не реагируют на предупреждения государственных органов, игнорируют запреты и ограничения, рассылают «фейковые» новости.
Органами полиции 28.03.2020г. установлен факт распространения ложной информациив соцсети «Фейсбук» с текстом «ШымкенттеҚазиевкөшесіндегібірмешіттенкоронавируспенауырғанадаманықталыпты. Қырылатынболдық. Не дегентопастық».
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.274 Уголовного кодекса (распространение заведомо ложной информации), лицо установлено, проводится досудебное расследование.
К административной ответственности по ст. 476 Кодекса об административных правонарушениях(далее – КоАП) привлечено 26 лиц за нарушения режима чрезвычайного положения на территории города Шымкент, из них 19 лицам наложено административный арест, 7 лицам административный штраф.
Кпримеру, 01.04.2020 года постановлениемСпециализированного межрайонного административного суда города владельцу сети кафе «Жеті тандыр» расположенных по улице Тауке хана и Еримбетова наложено административное взыскание в виде ареста на 4 суток на основании ст.476 п.6 КоАП, загрубое игнорирование требований об усилении санитарных и дезинфекционных мер для объектов общественного питания.
В целом, каждый должен знать какая ответственность предусмотрена за несоблюдение ограничительных мер в период ЧП.
Согласно ст.476 КоАП нарушение режима чрезвычайного положения влечет штраф до 10 МРП или арест до 15 суток.
За действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП (ст.478 КоАП) – штраф до 40 МРП или арест до 30 суток.
Уголовно-правовые меры за преступления, совершенные в местности, где объявлено ЧП, прямо прописаны в 14 статьях Уголовного кодекса.
В их числе распространение заведомо ложной информации (ч.4 ст.274 УК – ограничение или лишение свободы от 3 до 7 лет), неповиновение представителю власти (ст.379 УК - ограничение или лишение свободы до 2 лет), применение насилия в отношении представителя власти (ч.3 ст.380 УК – лишение свободы от 7 до 12 лет), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего (ч.2 ст.380-1 УК – от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества), воспрепятствование работе организации в условиях ЧП (ст.401 УК – ограничение или лишение свободы до 2 лет), а также ряд воинских преступлений.
Совершение уголовных и административных правонарушений в этот период является обстоятельством, отягчающим административную ответственность и уголовное наказание (ст.54 УК, ст.57 КоАП).
В этой связи прокуратура города Шымкента призывает граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие, соблюдать правопорядок, выполнять требования уполномоченных органов, установленные запретительные и ограничительные меры, не реагировать на ложные сообщения и руководствоваться только официальными источниками информации.
Берегите себя и своих близких! Оставайтесь дома!
Прокуратура города Шымкент
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