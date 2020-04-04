В Шымкенте ищут автора фэйка о массовом заражении
danilov 04 Апреля 2020 в 08:39:38
Прокуратура г. Шымкента сообщает, что 03.04.2020 года в социальных сетях произошла ложная рассылка информации несоответствующей действительности от имени телеканала "Отырар" со следующим содержанием "58 новых случаев заражения короновирусом в г. Шымкент, в частности в микрорайонах Самал, Самал -1, Кайтпас-1, Кайтпас-2, Нургали, Асар, Курсай, Бозарык и более 300 контактировавших лиц помещены в карантин" . Органами полиции г. Шымкента данный факт зарегистрирован в ЕРДР за # 207911031001249 от 03.04.2020года по ст.274 ч.4 п.2 УК РК, по которому проводится досудебное расследование . Ход расследования взят на контроль.
Прокуратура города Шымкента