Коронавирус обнаружен у водителя транзитного транспорта, который следовал через территорию Шымкента

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danilov 04 Апреля 2020 в 17:35:53
28 марта он был положен в инфекционную больницу Шымкента. Во время следования за рулем грузового автомобиля по маршруту "Москва-Алматы" у него повысилась температура, он обратился за медицинской помощью. Затем экстренно был положен в больницу. Его сын, который продолжил управление грузовой автомашиной, как контактный изолирован в стационар Алматы.
Это 13-ый случай заражения в Шымкенте.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Или если температура то ты автоматически в карантине и считаешься зараженным?
Цитата: Nafis от 04.04.2020 13:54:22
Его проверили и он заражен?
Или если температура то ты автоматически в карантине и считаешься зараженным?
Его проверили и он заражен?
Или если температура то ты автоматически в карантине и считаешься зараженным?
Кашель, температура, слабость, затрудненое дыхание
4 Апр 2020
Берегите себя! Еще один случай заражения выявлен в Шымкенте https://yujanka.kz/55577-2/
4 апреля в Шымкенте выявлен ещё один человек, зараженный коронавирусом.
Это 24-летняя девушка, приехавшая в Шымкент из Нур-Султана к родителям, которые проживают в восьмом микрорайоне.
Принимаются все меры безопасности.
Установлен 21 человек, контактировавший с ней. Шестеро из них — её близкие родственники. Все они изолированы.
Итого в Шымкенте на данный момент зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщила заместитель управления здравоохранения Айгуль Бекбауова.
Берегите себя! Еще один случай заражения выявлен в Шымкенте https://yujanka.kz/55577-2/
4 апреля в Шымкенте выявлен ещё один человек, зараженный коронавирусом.
Это 24-летняя девушка, приехавшая в Шымкент из Нур-Султана к родителям, которые проживают в восьмом микрорайоне.
Принимаются все меры безопасности.
Установлен 21 человек, контактировавший с ней. Шестеро из них — её близкие родственники. Все они изолированы.
Итого в Шымкенте на данный момент зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщила заместитель управления здравоохранения Айгуль Бекбауова.