Пациент с коронавирусом скончался в Шымкенте

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danilov 05 Апреля 2020 в 13:45:14
Из анамнеза: В течение последней недели ехал из России по маршруту Москва-Актобе-Кызылорда-Шымкент-Алматы вместе с сыном 1988 года рождения. В дороге появились жалобы на состояние здоровья, повышение температуры тела. 03.04.2020г. в связи с ухудшением состояния здоровья высадился из машины в г.Шымкент, скорую помощь вызвал самостоятельно, доставлен с адреса: Темирлановское шоссе. В 10-00 час на машине СМП доставлен в городскую инфекционную больницу.
В ГИБ проведен консилиум, выставлен диагноз: «Внебольничная левосторонняя полисегментарная пневмония, осложненная ОДН 2-3 ст. Сахарный диабет 2 типа». Обследование на КВИ – результат от 3 апреля положительный.
Пациент с момента поступления в ГИБ находился на ИВЛ. На фоне проводимой интенсивной терапии произошла остановка сердца. 05.04.2020 в 03-50 час констатирован факт смерти. Посмертный диагноз: «КВИ. 2-х сторонняя полисегментарная пневмония. Тяжелое течение. Осложнение: ДН 3ст. Сопутствующий: Сахарный диабет 2 тип, стадия декомпенсации. АГ 2ст. Хронический панкреатит, холецистит».
Контактное лицо по пути следования - сын, высадив пациента в г.Шымкенте, далее последовал в г.Алматы на грузовом автомобиле с грузом. В настоящее время он изолирован на стационарный карантин по месту прибытия в г.Алматы.
Согласно Приложения 8 Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №30 от 1 апреля 2020г. Местным испольнительным органом организуется захоронение трупа умершего по согласованию с ДКККБТУ г.Шымкента.
На сегодняшний день по г.Шымкент зарегистрировано 14 случаев заражения КВИ в 6-ти очагах, из них 10 случаев среди контактных. Состояние у 12 зараженных КВИ стабильное, состояние 51-летнего пациента тяжелое с умеренной динамикой.
По всем зарегистрированным случаям 327 контактных, из них 177 «близких» и 150 «потенциальных».
В карантинных стационарах Атамекен, Мейирим, ГИБ и городская больница №2 (два отделения) находятся 274 человека, на домашнем карантине 53 человек. Состояние здоровья находящихся в карантинных стационарах удовлетворительное.
Продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия.
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