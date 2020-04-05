20 ЧЕЛОВЕК ВЗЯТЫ ПОД АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЧП

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danilov 05 Апреля 2020 в 15:45:16
«Составлено 596 протоколов по статье 476 Административного кодекса за нарушение режима ЧП и санитарных норм. Материалы направлены в судебные органы. 20 человек взяты под административный арест, на четырех наложен штраф», - говорится в сообщении.
Напомним, в городе приостановлена работа организаций. Наложен запрет на выезд из города и въезд в него. Людям старше 55 лет нельзя выходить из дома без острой необходимости.
Штаб по ЧП города Шымкента
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