В ШЫМКЕНТЕ НА КАРАНТИН ЗАКРЫТЫ 10 ТЕРРИТОРИЙ

На карантинные территории привлечен 321 специалист. Здесь в три смены дежурят 115 полицейских, 14 караульных и 192 солдата Нацгвардии.

Quote:А все эти люди не могут подхватить вирус с карантинной территории??? Они чем-то защищены? А после смены они так же идут распространять вирус, но это несчитово