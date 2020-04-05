В ШЫМКЕНТЕ НА КАРАНТИН ЗАКРЫТЫ 10 ТЕРРИТОРИЙ

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danilov 05 Апреля 2020 в 15:46:44
По информации ведомства, на карантин закрыты 10 объектов.
Это городская инфекционная больница, реабилитационные центры «Атамекен» и «Мейірім», вторая поликлиника, микрорайоны "Жанаталап", «Самал-1», дом №120а по улице Макталы, дом №204 по улице Торекулова, дом №53 в восьмом микрорайоне, дом №3а по улице Желтоксан.
На карантинные территории привлечен 321 специалист. Здесь в три смены дежурят 115 полицейских, 14 караульных и 192 солдата Нацгвардии.
Штаб по ЧП города Шымкента
Комментарии, по рейтингу, по дате
На карантинные территории привлечен 321 специалист. Здесь в три смены дежурят 115 полицейских, 14 караульных и 192 солдата Нацгвардии.
А все эти люди не могут подхватить вирус с карантинной территории??? Они чем-то защищены? А после смены они так же идут распространять вирус, но это несчитово
едридмадрид 05.04.2020 в 18:46:27 # 745167
Цитата: Dior от 05.04.2020 12:40:36
Quote:
А все эти люди не могут подхватить вирус с карантинной территории??? Они чем-то защищены? А после смены они так же идут распространять вирус, но это несчитово
Quote:
На карантинные территории привлечен 321 специалист. Здесь в три смены дежурят 115 полицейских, 14 караульных и 192 солдата Нацгвардии.
А все эти люди не могут подхватить вирус с карантинной территории??? Они чем-то защищены? А после смены они так же идут распространять вирус, но это несчитово
тебе показать как у наших соседей России органы следят за самоизоляцией или в Европе , США и Южной Корее, да и в Китае те же военные и полицейские " защищены "
когда выполняют свою работу
едридмадрид 05.04.2020 в 18:52:50 # 745170
вот в той же России , в самом эпицентре вируса в Москве больница на Коммунарке
вот это вообще шедевр
это когда Песков ( говорящая голова обнуленца ) просит уничтожить айфон после того как снимут на нём Путина
Цитата: едридмадрид от 05.04.2020 12:52:50Quote:
да что там наши которые на посту стоят по карантину молодцы делают своё дело
да что там наши которые на посту стоят по карантину молодцы делают своё дело
Многодетные подрались за продукты в Актау, организатор акции арестован https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/04/03/144028/
В Актау на пять суток арестовали предпринимателя, который раздавал продуктовые наборы многодетным семьям. Мужчину привлекли к ответственности за то, что желающих собралось слишком много и они подрались за еду.
03.04.2020
– Вот у нас главный выход наш, через который мы собирались вот так спокойно все людям раздавать, приготовили все вот эти продукты питания на раздачу людям. Владельцы и сотрудники магазина косметики хотели вручить продуктовые наборы женщинам, у которых больше четырех детей. Прорекламировали акцию в социальных сетях. Но многодетных собралось так много, что образовалась давка и даже началась драка. Предприниматели сами вызвали полицейских, которые попытались организовать очередь. Но утихомирить людей не смогли. Из-за скандала раздачу продуктов пришлось остановить, а ее организатора отправили под суд. Мужчину арестовали на пять суток за нарушение режима ЧП и, в частности, за организацию массового скопления людей. Родственники задержанного возмущены приговором: считают, что достаточно было оштрафовать. Оставшиеся продуктовые наборы обещают развезти нуждающимся уже после окончания карантина. Яна Магомедхабибова: – Этого бы хватило и на 30 минут, раздали бы всю помощь, если бы просто в три колонны люди построились и по очереди, спокойно, без криков получили бы эту помощь. Без давки, без ругани.
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В Актау на пять суток арестовали предпринимателя, который раздавал продуктовые наборы многодетным семьям. Мужчину привлекли к ответственности за то, что желающих собралось слишком много и они подрались за еду.
03.04.2020
– Вот у нас главный выход наш, через который мы собирались вот так спокойно все людям раздавать, приготовили все вот эти продукты питания на раздачу людям. Владельцы и сотрудники магазина косметики хотели вручить продуктовые наборы женщинам, у которых больше четырех детей. Прорекламировали акцию в социальных сетях. Но многодетных собралось так много, что образовалась давка и даже началась драка. Предприниматели сами вызвали полицейских, которые попытались организовать очередь. Но утихомирить людей не смогли. Из-за скандала раздачу продуктов пришлось остановить, а ее организатора отправили под суд. Мужчину арестовали на пять суток за нарушение режима ЧП и, в частности, за организацию массового скопления людей. Родственники задержанного возмущены приговором: считают, что достаточно было оштрафовать. Оставшиеся продуктовые наборы обещают развезти нуждающимся уже после окончания карантина. Яна Магомедхабибова: – Этого бы хватило и на 30 минут, раздали бы всю помощь, если бы просто в три колонны люди построились и по очереди, спокойно, без криков получили бы эту помощь. Без давки, без ругани.
Использование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.