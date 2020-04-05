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Шымкент
В ШЫМКЕНТЕ НА КАРАНТИН ЗАКРЫТЫ 10 ТЕРРИТОРИЙ
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danilov 05 Апреля 2020 в 15:46:44
Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции города Шымкента.

По информации ведомства, на карантин закрыты 10 объектов.

Это городская инфекционная больница, реабилитационные центры «Атамекен» и «Мейірім», вторая поликлиника, микрорайоны "Жанаталап", «Самал-1», дом №120а по улице Макталы, дом №204 по улице Торекулова, дом №53 в восьмом микрорайоне, дом №3а по улице Желтоксан.

На карантинные территории привлечен 321 специалист. Здесь в три смены дежурят 115 полицейских, 14 караульных и 192 солдата Нацгвардии.

Штаб по ЧП города Шымкента
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сила 05.04.2020 в 17:18:00   # 745160
соблюдать соблюдаем но сидеть на жопе ровно не вариант, никто не придет и не принесет бесплатно пожрать. приходится так же двигаться работать зарабатывать
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  Шалхар 05.04.2020 в 18:24:06   # 745165
Торекулова 53 это кафе Каусар
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  Dior 05.04.2020 в 18:40:36   # 745166
Quote:
На карантинные территории привлечен 321 специалист. Здесь в три смены дежурят 115 полицейских, 14 караульных и 192 солдата Нацгвардии.

А все эти люди не могут подхватить вирус с карантинной территории??? Они чем-то защищены? А после смены они так же идут распространять вирус, но это несчитово
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  едридмадрид 05.04.2020 в 18:46:27   # 745167
Цитата: Dior от 05.04.2020 12:40:36
Quote:
На карантинные территории привлечен 321 специалист. Здесь в три смены дежурят 115 полицейских, 14 караульных и 192 солдата Нацгвардии.

А все эти люди не могут подхватить вирус с карантинной территории??? Они чем-то защищены? А после смены они так же идут распространять вирус, но это несчитово


тебе показать как у наших соседей России органы следят за самоизоляцией или в Европе , США и Южной Корее, да и в Китае те же военные и полицейские " защищены "
когда выполняют свою работу

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  едридмадрид 05.04.2020 в 18:52:50   # 745170
да что там наши которые на посту стоят по карантину молодцы делают своё дело

вот в той же России , в самом эпицентре вируса в Москве больница на Коммунарке





вот это вообще шедевр

это когда Песков ( говорящая голова обнуленца ) просит уничтожить айфон после того как снимут на нём Путина



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  Ал 05.04.2020 в 19:04:41   # 745174
Пустоголовый пропагОндон без высеров в соседей жить не может...
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  Ал 05.04.2020 в 19:14:40   # 745176
Цитата: едридмадрид от 05.04.2020 12:52:50
да что там наши которые на посту стоят по карантину молодцы делают своё дело
Quote:
Многодетные подрались за продукты в Актау, организатор акции арестован https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/04/03/144028/
В Актау на пять суток арестовали предпринимателя, который раздавал продуктовые наборы многодетным семьям. Мужчину привлекли к ответственности за то, что желающих собралось слишком много и они подрались за еду.
03.04.2020
– Вот у нас главный выход наш, через который мы собирались вот так спокойно все людям раздавать, приготовили все вот эти продукты питания на раздачу людям. Владельцы и сотрудники магазина косметики хотели вручить продуктовые наборы женщинам, у которых больше четырех детей. Прорекламировали акцию в социальных сетях. Но многодетных собралось так много, что образовалась давка и даже началась драка. Предприниматели сами вызвали полицейских, которые попытались организовать очередь. Но утихомирить людей не смогли. Из-за скандала раздачу продуктов пришлось остановить, а ее организатора отправили под суд. Мужчину арестовали на пять суток за нарушение режима ЧП и, в частности, за организацию массового скопления людей. Родственники задержанного возмущены приговором: считают, что достаточно было оштрафовать. Оставшиеся продуктовые наборы обещают развезти нуждающимся уже после окончания карантина. Яна Магомедхабибова: – Этого бы хватило и на 30 минут, раздали бы всю помощь, если бы просто в три колонны люди построились и по очереди, спокойно, без криков получили бы эту помощь. Без давки, без ругани.
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