Уважаемые шымкентцы и бизнесмены города

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danilov 05 Апреля 2020 в 17:53:24
Жители смогут расплачиваться посредством банковских карточек на рынках и в местах торговли.
Те, у кого нет карточки, могут позвонить в банки и оставить заявку на ее изготовление, а также заказать онлайн. Готовые карточки вам доставят домой сотрудники банков.
Необходимости обналичивать деньги в банкоматам для совершения покупок нет.
В связи с этим просим вас поддержать принимаемые во время карантина меры.
Вместе мы преодолеем временные трудности!
Уважаемые предприниматели и владельцы торговых объектов!
Обращаемся к предпринимателям и владельцам торговых точек - крупных и мелких - с просьбой предусмотреть возможность безналичного приема платежей от населения. Это необходимо для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В ином случае к владельцам таких объектов будут применены административные меры вплоть до закрытия торговых точек.
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Вот оно наше государство.