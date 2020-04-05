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Шымкент
Уважаемые шымкентцы и бизнесмены города
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danilov 05 Апреля 2020 в 17:53:24
С 6 апреля 2020 года все рынки Шымкента, магазины и торговые объекты начнут принимать платежи в безналичном виде.

Жители смогут расплачиваться посредством банковских карточек на рынках и в местах торговли.

Те, у кого нет карточки, могут позвонить в банки и оставить заявку на ее изготовление, а также заказать онлайн. Готовые карточки вам доставят домой сотрудники банков.

Необходимости обналичивать деньги в банкоматам для совершения покупок нет.

В связи с этим просим вас поддержать принимаемые во время карантина меры.

Вместе мы преодолеем временные трудности!

Уважаемые предприниматели и владельцы торговых объектов!

Обращаемся к предпринимателям и владельцам торговых точек - крупных и мелких - с просьбой предусмотреть возможность безналичного приема платежей от населения. Это необходимо для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В ином случае к владельцам таких объектов будут применены административные меры вплоть до закрытия торговых точек.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nekrun 05.04.2020 в 18:48:24   # 745169
"Обращаемся к предпринимателям - с просьбой...", за неисполнение просьбы "...вплоть до закрытия торговых точек". И им похрен, что к банку сейчас не подступишь, и закрывая точку добавляют еще одного в очередь за пособием.
Вот оно наше государство.
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  ЛиКа 05.04.2020 в 18:57:26   # 745172
надеюсь, наличные расчеты не под запретом?
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  juniorkz 05.04.2020 в 18:57:37   # 745173
а вот и перевод на безнал подкрался под карантин
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