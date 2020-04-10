Шымкент +4

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danilov 10 Апреля 2020 в 11:44:13
Новые случаи выявлены у лиц, находящихся в контакте с заболевшими ранее коронавирусной инфекцией. Ранее все эти граждане находились на карантине в стационаре, под наблюдением медицинских работников. После проведения лабораторного исследования по выявлению COVID-19 выявлены положительные результаты. Состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденными протоколами.
По возрастной категории среди заболевших: 2 детей 10-ти и 11-ти лет, 2 взрослых 54 и 58 лет.
Всего выявлено 28 граждан, контактировавших с больными. Все они изолированы и взяты на стационарный карантин.
По городу Шымкент дополнительно зарегистрировано – 2 очага.
В очагах по месту проживания больных проведена дезинфекция и взятие на карантин.
Проводятся непрерывные противоэпидемические мероприятия.
В настоящее время всего по городу Шымкент зарегистрировано 31 случаев коронавирусной инфекции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пол-Америки хотело, чтобы Дональд Трамп на чем-нибудь споткнулся и показал, что он не в состоянии разрулить серьезную проблему.
Миллионы людей ныли, что хотят работать из дома.
Также миллионы мечтали, чтобы в городах исчезли пробки.
Сколько народу хотело, чтобы фабрики и машины перестали дымить, чтобы воздух и вода стали чище!
Сколько криков было насчет «Долой потребление! Мы должны обходиться малым. Да здравствует простая жизнь!»
Сколько мужиков мечтало, чтобы теща не могла приезжать к ним в гости?
Сколько женщин хотело, чтобы муж нигде не шлялся и всегда был дома?
Сколько детей спали и видели, чтобы прогуливать садик и школу и при этом не болеть!
Сколько простого народу грезило о том, чтобы проворовавшиеся чиновники не могли пользоваться своими дворцами, построенными на Лазурном Берегу?
Половина мира желала, чтобы в США обвалилась экономика.
Сколько людей мечтало снизить цены на нефть?
А сколько хотело, чтобы «эта система рухнула»?
Даже собаки и кошки надеялись, что однажды наступит момент, и хозяева всегда будут дома.
Бойтесь своих желаний! Вселенная исполняет загаданное далеко не сразу — у нее огромная очередь из просителей. Но иногда она понимает, что миллионы желаний можно осуществить скопом: всего-то надо запустить на Землю вирус. И все будут счастливы.
Ведь просители не уточняли, КАК ИМЕННО надо исполнять их желания.
Сколько простого народу грезило о том, чтобы проворовавшиеся чиновники не могли пользоваться своими дворцами, построенными на Лазурном Берегу?
Я заказывал только этот пункт!!!!
Hulioibaldez 10.04.2020 в 17:39:40 # 745694
Hulioibaldez 10.04.2020 в 17:43:44 # 745696