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Шымкент
Шымкент +4
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danilov 10 Апреля 2020 в 11:44:13
10 апреля 2020 года по городу Шымкент зарегистрировано 4 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Новые случаи выявлены у лиц, находящихся в контакте с заболевшими ранее коронавирусной инфекцией. Ранее все эти граждане находились на карантине в стационаре, под наблюдением медицинских работников. После проведения лабораторного исследования по выявлению COVID-19 выявлены положительные результаты. Состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденными протоколами.

По возрастной категории среди заболевших: 2 детей 10-ти и 11-ти лет, 2 взрослых 54 и 58 лет.

Всего выявлено 28 граждан, контактировавших с больными. Все они изолированы и взяты на стационарный карантин.

По городу Шымкент дополнительно зарегистрировано – 2 очага.

В очагах по месту проживания больных проведена дезинфекция и взятие на карантин.
Проводятся непрерывные противоэпидемические мероприятия.

В настоящее время всего по городу Шымкент зарегистрировано 31 случаев коронавирусной инфекции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 10.04.2020 в 13:57:12   # 745678
Если бы все карантин соблюдали...сижу 7ой день дома не выхожу . Вышел в магаз смотрю люди ходят машины ездят, думаю я ещё долго из за них в карантине сидеть буду
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  Рамзес 10.04.2020 в 17:06:34   # 745686
Будьте осторожны в своих желаниях! Бойтесь своих желаний.....

Пол-Америки хотело, чтобы Дональд Трамп на чем-нибудь споткнулся и показал, что он не в состоянии разрулить серьезную проблему.

Миллионы людей ныли, что хотят работать из дома.

Также миллионы мечтали, чтобы в городах исчезли пробки.

Сколько народу хотело, чтобы фабрики и машины перестали дымить, чтобы воздух и вода стали чище!

Сколько криков было насчет «Долой потребление! Мы должны обходиться малым. Да здравствует простая жизнь!»

Сколько мужиков мечтало, чтобы теща не могла приезжать к ним в гости?

Сколько женщин хотело, чтобы муж нигде не шлялся и всегда был дома?

Сколько детей спали и видели, чтобы прогуливать садик и школу и при этом не болеть!

Сколько простого народу грезило о том, чтобы проворовавшиеся чиновники не могли пользоваться своими дворцами, построенными на Лазурном Берегу?

Половина мира желала, чтобы в США обвалилась экономика.

Сколько людей мечтало снизить цены на нефть?

А сколько хотело, чтобы «эта система рухнула»?

Даже собаки и кошки надеялись, что однажды наступит момент, и хозяева всегда будут дома.

Бойтесь своих желаний! Вселенная исполняет загаданное далеко не сразу — у нее огромная очередь из просителей. Но иногда она понимает, что миллионы желаний можно осуществить скопом: всего-то надо запустить на Землю вирус. И все будут счастливы.

Ведь просители не уточняли, КАК ИМЕННО надо исполнять их желания.
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  Pole13 10.04.2020 в 17:13:27   # 745688
Quote:
Сколько простого народу грезило о том, чтобы проворовавшиеся чиновники не могли пользоваться своими дворцами, построенными на Лазурном Берегу?

Я заказывал только этот пункт!!!!
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  Hulioibaldez 10.04.2020 в 17:39:40   # 745694
Ребята будьте вы лучше не завидуйте никому.работайте для себя и семьи.и все будет у вас хорошо.воруют им это вернётся поверь.ты живи по совести и будет тебе хорошо
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  Hulioibaldez 10.04.2020 в 17:43:44   # 745696
По молодости работая,не по своей воли наебывал людей.,от их невнимательности .людей с большими достатка и.так потом мне все это обратной приходило намного больше.так что щас я так живу. Дали в магазине либо где там 20 тенге больше заберите мне не надо лишнего.это не мое
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