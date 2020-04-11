ДВА ПАЦИЕНТА ВЫЛЕЧИЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА В ШЫМКЕНТЕ

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danilov 11 Апреля 2020 в 16:47:49
Вылечившиеся пациенты - женщина 1970 года рождения и ее сын 1996 года рождения, жители поселка "20 лет Независимости". Анализы их тестов показали отрицательные результаты, они выписаны из больницы домой. Оставшиеся члены их семьи - а их трое - останутся в больнице под наблюдением врачей на 14-дневном карантине.
Остальные пациентов продолжают получать лечение.
Также, сообщил спикер, двое пациентов переведены в городскую инфекционную больницу из Туркестанской областной больницы в связи с тяжёлым состоянием здоровья. Это пациенты 48 и 60 лет. У них наблюдается улучшение динамики состояния.
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