Шымкент +3, всего 38

Цитата: Versus от

Цитата: KapitanNemo от

На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно. На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно. Рукалицо.... Вы всерьез думаете что угрозы нет и их действительно 38?)))

А сколько их на самом деле?Есть цифра от властей.На основе этой смешной цифры не вижу оснований запирать 1 млн. человек.Если это перестраховка, то явно переусердствовали.Это уже пересТРАХОВка всего города.