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Шымкент
Шымкент +3, всего 38
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danilov 12 Апреля 2020 в 12:21:54
В Шымкенте зарегистрировано еще три случая заражения. В связи с тем, что зараженные состояли в тесном контакте с ранее зараженным коронавирусной инфекцией человеком, они были помещены в карантинный стационар, где у них взяли анализы.

По результатам диагностического обследования ПЦР у них подтвердился диагноз COVID-19.

Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Все пациенты получают соответствующее лечение по утвержденному протоколу.

Лица, находившиеся с зараженными контакте, установлены и взяты под медицинский контроль.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 12 апреля всего в городе выявлено 38 случаев заражения инфекцией COVID-19.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 12.04.2020 в 15:14:43   # 745841
На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно.
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  Versus 12.04.2020 в 15:20:05   # 745842
Цитата: KapitanNemo от 12.04.2020 09:14:43
На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно.
Рукалицо.... Вы всерьез думаете что угрозы нет и их действительно 38?)))
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  Лялька 12.04.2020 в 17:33:42   # 745849
Как бы сказать попроще, Шымкенту в этом плане повезет...
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  KapitanNemo 12.04.2020 в 18:58:04   # 745868
Цитата: Versus от 12.04.2020 09:20:05
Цитата: KapitanNemo от 12.04.2020 09:14:43
На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно.
Рукалицо.... Вы всерьез думаете что угрозы нет и их действительно 38?)))


А сколько их на самом деле?
Есть цифра от властей.
На основе этой смешной цифры не вижу оснований запирать 1 млн. человек.

Если это перестраховка, то явно переусердствовали.
Это уже пересТРАХОВка всего города.
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  Hulioibaldez 12.04.2020 в 19:05:57   # 745870
Угроза есть.Ухань жил два месяца в карантине жёстком и победил всю эту заразу.стоит лишь потерпеть .
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  Hulioibaldez 12.04.2020 в 19:08:11   # 745872
Есть много знакомых которые паникуют. А если ней дай бог война.что будете делать.взяли себя в руки и терпим.ведь все это делается на благо всех нас.продукты есть все есть .сиди дома и все
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  Hulioibaldez 12.04.2020 в 19:17:54   # 745873
Сегодня ездил по городу все норм. Посты стоят надо объедешь если уж очень надо.думайте не о себе о своих близких. Стариках. Седня все всем развез (продукты) пусть дома сидят.о себе думаешь в последнюю очередь .передаешь это все у порога.мало ли что
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  Versus 12.04.2020 в 20:00:13   # 745880
Цитата: KapitanNemo от 12.04.2020 12:58:04
Цитата: Versus от 12.04.2020 09:20:05
Цитата: KapitanNemo от 12.04.2020 09:14:43
На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно.
Рукалицо.... Вы всерьез думаете что угрозы нет и их действительно 38?)))


А сколько их на самом деле?
Есть цифра от властей.
На основе этой смешной цифры не вижу оснований запирать 1 млн. человек.

Если это перестраховка, то явно переусердствовали.
Это уже пересТРАХОВка всего города.
понимаете может грипп опаснее для здоровья чем коронавирус, дело в том что корона 20 раз заразнее, быстро цепляется и разносится . Она уже и на серверах планеты есть. Поэтому лучше перебздеть чем недобздеть
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