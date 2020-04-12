Шымкент +3, всего 38

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danilov 12 Апреля 2020 в 12:21:54
По результатам диагностического обследования ПЦР у них подтвердился диагноз COVID-19.
Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.
Все пациенты получают соответствующее лечение по утвержденному протоколу.
Лица, находившиеся с зараженными контакте, установлены и взяты под медицинский контроль.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
По состоянию на 12 апреля всего в городе выявлено 38 случаев заражения инфекцией COVID-19.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 12.04.2020 в 15:14:43 # 745841
Цитата: KapitanNemo от 12.04.2020 09:14:43Рукалицо.... Вы всерьез думаете что угрозы нет и их действительно 38?)))
На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно.
На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно.
KapitanNemo 12.04.2020 в 18:58:04 # 745868
Цитата: Versus от 12.04.2020 09:20:05
Цитата: KapitanNemo от 12.04.2020 09:14:43Рукалицо.... Вы всерьез думаете что угрозы нет и их действительно 38?)))
На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно.
На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно.
А сколько их на самом деле?
Есть цифра от властей.
На основе этой смешной цифры не вижу оснований запирать 1 млн. человек.
Если это перестраховка, то явно переусердствовали.
Это уже пересТРАХОВка всего города.
Hulioibaldez 12.04.2020 в 19:05:57 # 745870
Hulioibaldez 12.04.2020 в 19:08:11 # 745872
Hulioibaldez 12.04.2020 в 19:17:54 # 745873
Цитата: KapitanNemo от 12.04.2020 12:58:04понимаете может грипп опаснее для здоровья чем коронавирус, дело в том что корона 20 раз заразнее, быстро цепляется и разносится . Она уже и на серверах планеты есть. Поэтому лучше перебздеть чем недобздеть
А сколько их на самом деле?
Есть цифра от властей.
На основе этой смешной цифры не вижу оснований запирать 1 млн. человек.
Если это перестраховка, то явно переусердствовали.
Это уже пересТРАХОВка всего города.
Цитата: Versus от 12.04.2020 09:20:05
Цитата: KapitanNemo от 12.04.2020 09:14:43Рукалицо.... Вы всерьез думаете что угрозы нет и их действительно 38?)))
На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно.
На миллионный город 38 человек. И весь город заперли по домам. Этих 38 хер встретишь наверно.
А сколько их на самом деле?
Есть цифра от властей.
На основе этой смешной цифры не вижу оснований запирать 1 млн. человек.
Если это перестраховка, то явно переусердствовали.
Это уже пересТРАХОВка всего города.