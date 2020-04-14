В Шымкенте от коронавируса умер один пациен
danilov 14 Апреля 2020 в 11:59:30
Больной 1962 года рождения, проживал в селе Рабат Казгуртского района Туркестанской области, работал водителем грузовика. Во время маршрута «Казынак-Павлодар-Караганда-Новосибирск», остановился транзитом на блокпосте в микрорайоне Бозарык г.Шымкент в связи с плохим самочувствием. . 11 апреля 2020 года с жалобами на одышку и высокую температуру пациент госпитализирован по линии скорой медицинской помощи в инфекционную больницу г.Шымкент. В связи с тяжелым состоянием направлен в реанимационное отделение инфекционной больницы, подключен к аппарату ИВЛ. Больной состоял на диспансерном учете с артериальной гипертензией. Пациенту в соответствии с протоколами лечения проведены необходимые лечебные мероприятия, неоднократно проводились консультации с республиканскими специалистами. Не смотря на проводимое лечение, сегодня в 07.00 часов утра пациент скончался в реанимационном отделении. Сын, находившийся в контакте с больным, был изолирован и госпитализирован в инфекционную больницу г. Шымкент.
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"В Шымкенте на 14 апреля зарегистрирован еще один случай коронавирусной инфекции. Пациентка 2000 года рождения 13 апреля прилетела рейсом Варшава - Актобе - Шымкент. Пациентка была сразу госпитализирована в карантин. 14 апреля тест показал положительный результат. Прилетевшие вместе с пациенткой одним рейсом - девять пассажиров и два бортпроводника - изолированы в карантинный стационар", - сообщил представитель Управления здравоохранения.