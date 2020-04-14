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Шымкент
Жители Шымкента жалуются на повышение цен
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danilov 14 Апреля 2020 в 13:27:32
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14.04.2020 в 14:11:33
# 746098
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shlenchak
14.04.2020 в 14:28:27
# 746103
Только и могут что говорить! В фиркене вода тассай 390 тг 5 л., а на районе 360 тг таде вода, вот вам и пзц
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