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Шымкент
Жители Шымкента жалуются на повышение цен
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danilov 14 Апреля 2020 в 13:27:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 14.04.2020 в 14:11:33   # 746098
что толку жаловаться
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  shlenchak 14.04.2020 в 14:28:27   # 746103
Только и могут что говорить! В фиркене вода тассай 390 тг 5 л., а на районе 360 тг таде вода, вот вам и пзц
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