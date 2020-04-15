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Шымкент
Новый сайт на получение разрешения по передвижению по городу
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M54 15 Апреля 2020 в 11:01:00
https://shym-karantin.kz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  danilov 15.04.2020 в 11:24:26   # 746212
Молодцы, уже два сервера взяли



Находятся в США
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  728 15.04.2020 в 11:54:35   # 746214
Запарила они количеством этих сайтов. Все висят
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  shy_ric 15.04.2020 в 11:59:32   # 746215
а базы сливаются с старых на новые? или все разные??
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  spy 15.04.2020 в 12:02:08   # 746216
Цитата: shy_ric от 15.04.2020 05:59:32
а базы сливаются с старых на новые? или все разные??
Догадайтесь с одной попытки ....все равно не угадаете, потому что базы сливаются ровно на 50%
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  Skype 15.04.2020 в 12:05:42   # 746217
А почему данные хранятся на забугорных сайтах, явно нарушают
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  spy 15.04.2020 в 12:08:54   # 746219
Доменное имя: shym-karantin.kz
Статус: clientTransferProhibited - трансфер домена запрещён
clientRenewProhibited - автопродление домена запрещено
Регистратор: ТОО «Интернет-компания PS» (ICPS, was created by ICPS)
Регистрант: ID Контакта: PS-KZ-1586673224
Имя: Владимир Лукичев, 950419300134
Организация: Физическое лицо
Адрес: Акпан Батыра 18
Город: Шымкент
Область: Южно-Казахстанская область
Почтовый индекс: 160011
Страна: Казахстан
Телефон: +7-708-585-23-71
Факс:
Email: light.voldemar@gmail.com
Административный
контакт: ID Контакта: PS-KZ-1586673224
Имя: Владимир Лукичев, 950419300134
Организация: Физическое лицо
Адрес: Акпан Батыра 18
Город: Шымкент
Область: Южно-Казахстанская область
Почтовый индекс: 160011
Страна: Казахстан
Телефон: +7-708-585-23-71
Факс:
Email: light.voldemar@gmail.com
Сервера имен: naomi.ns.cloudflare.com
wesley.ns.cloudflare.com
Создан: 2020-04-12T12:33:45+06:00 (3 дня назад)
Последнее изменение: 2020-04-13T09:11:32+06:00 (3 дня назад)
Дата окончания: 2021-04-12T12:33:45+06:00 (осталось 363 дня)

У кого вопросы будут по пропускам пишите Вальдемару
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  Skype 15.04.2020 в 12:23:41   # 746223
Ну и нах это выложил?? Чел не шифруется
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  spy 15.04.2020 в 12:41:43   # 746224
Цитата: Skype от 15.04.2020 06:23:41
Ну и нах это выложил?? Чел не шифруется
Ты о чем вообще? Кто то писал про секретные данные? снизу приписку читай, если ты вообще в теме по этим пропускам формам и прочей не рабочей фигне...
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  Арманбек 15.04.2020 в 12:56:23   # 746226
Народ! А правда говорят, что 16 апреля, все кассы КазТрансГаза закрываются? Как теперь быть тем, кто закидывает деньги за газ на карточку? Ведь по карточной системе, онлайн плата не работает, жители нашего района вынуждены ехать в кассу и стоять там в очереди.
Просто по Ватсапу гуляет такой слух, а вот в Интернете, ни на официальном сайте КазТрансГаза, ни на сайте канала Отырар, ни здесь на Титусе ни какой информации по этому поводу нет.
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