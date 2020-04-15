Новый сайт на получение разрешения по передвижению по городу

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M54 15 Апреля 2020 в 11:01:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 15.04.2020 в 11:24:26 # 746212
Находятся в США
Цитата: shy_ric от 15.04.2020 05:59:32Догадайтесь с одной попытки ....все равно не угадаете, потому что базы сливаются ровно на 50%
а базы сливаются с старых на новые? или все разные??
а базы сливаются с старых на новые? или все разные??
Статус: clientTransferProhibited - трансфер домена запрещён
clientRenewProhibited - автопродление домена запрещено
Регистратор: ТОО «Интернет-компания PS» (ICPS, was created by ICPS)
Регистрант: ID Контакта: PS-KZ-1586673224
Имя: Владимир Лукичев, 950419300134
Организация: Физическое лицо
Адрес: Акпан Батыра 18
Город: Шымкент
Область: Южно-Казахстанская область
Почтовый индекс: 160011
Страна: Казахстан
Телефон: +7-708-585-23-71
Факс:
Email: light.voldemar@gmail.com
Административный
контакт: ID Контакта: PS-KZ-1586673224
Имя: Владимир Лукичев, 950419300134
Организация: Физическое лицо
Адрес: Акпан Батыра 18
Город: Шымкент
Область: Южно-Казахстанская область
Почтовый индекс: 160011
Страна: Казахстан
Телефон: +7-708-585-23-71
Факс:
Email: light.voldemar@gmail.com
Сервера имен: naomi.ns.cloudflare.com
wesley.ns.cloudflare.com
Создан: 2020-04-12T12:33:45+06:00 (3 дня назад)
Последнее изменение: 2020-04-13T09:11:32+06:00 (3 дня назад)
Дата окончания: 2021-04-12T12:33:45+06:00 (осталось 363 дня)
У кого вопросы будут по пропускам пишите Вальдемару
Цитата: Skype от 15.04.2020 06:23:41Ты о чем вообще? Кто то писал про секретные данные? снизу приписку читай, если ты вообще в теме по этим пропускам формам и прочей не рабочей фигне...
Ну и нах это выложил?? Чел не шифруется
Ну и нах это выложил?? Чел не шифруется
Просто по Ватсапу гуляет такой слух, а вот в Интернете, ни на официальном сайте КазТрансГаза, ни на сайте канала Отырар, ни здесь на Титусе ни какой информации по этому поводу нет.