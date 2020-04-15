Ответы на вопросы по передвижению в Шымкенте и регистрации в базе Сергек

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Апреля 2020 в 22:23:40
«Для начала я хотел бы извиниться за неудобства, — так начал брифинг заместитель акима Шымкента Максут Исахов. — Мы вынуждены были отказаться от справок, потому что появилось много поддельных справок. Даже продавали их по объявлениям. Были такие факты, что ловили людей на дорогих машинах и у них были справки, будто они развозят еду. Нестыковка получается. У нас были IT специалисты, они обещали в субботу запустить сайт. Но как только больше 200 тысяч человек заходит, он не выдерживает. Сейчас мы обратились к платформе pillikan.kz, они занимаются разработкой и внедрением онлайн системы».
1. Как можно подать заявку?
— На сайте shym-karantin.kz. Там есть для пешеходов, для городского транспорта и для проезда на блок-постах. Сайт зависал, но на данном этапе все сервера обновляются. Все будет работать. Для проверки будет внедрено приложение «Сергек». Оно не имеет отношения к камерам, а будет работать на планшетах полицейских.
Для получения разрешения необходимо:
1. В первую очередь проверить, разрешена ли деятельность организаций согласно постановления №9 от 02.04.2020 г. санитарного врача г. Шымкента.
2. Проверить наличие данных в системе “Сергек” сотрудникам или владельцам транспортным средств для передвижения по городу, въезду или выезду из города в период карантина через вебсайт https://shym-karantin.kz/.
3. При отсутствии в базе данных необходимо правильно заполнить форму на сайте https://shym-karantin.kz/
База данных обновляется ежедневно.
2. Кто может проезжать через блок-посты?
— Согласно третьему положению девятого постановления выезжать могут только грузовые машины. Молочникам я даже говорил, нанимайте машину и имейте при себе товаросопроводительные документы. И тогда можно проехать.
3. Где хранятся все собираемые данные и не попадут ли они третьим лицам, так как разработкой занимается частная фирма?
— Что касается безопасности, то наша компания соответствует всем требованиям настоящего законодательства, у нас есть все лицензии, сайт зарегистрирован в Казахстане, и все данные пользователей хранятся на серверах Казахтелекома, — рассказал Асылжан Жананов, генеральный директор компании Smart Idea Group.
4. Сколько средств было затрачено на создание сайта?
— Не было затрачено средств. Мы обратились к хорошей компании Smart Idea Group, которая бесплатно сделала нам сайт. Это и называется наверное социальная ответственность, — рассказал заместитель акима Шымкента Максут Исахов.
Анастасия Новикова
https://otyrar.kz/2020/04/otvety-na-glavnye-voprosy-po-peredvizheniyu-v-shymkente-i-registratsii-v-baze-sergek/